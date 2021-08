Saints Row, GTAs bekloppter Cousin, kehrt mit Serien-Reboot zurück

Saints Row bekommt ein Reboot: Das geht aus dem neuen Titelbild der offiziellen Website hervor, das nun eine Mauer zeigt, auf der neben einem stilisierten Schädel den Graffiti-Schriftzug »Rebooting« steht. Das ist aber noch nicht alles.

Gleichzeitig veröffentlichte der Gastgeber der gamescom Open Night Live, Geoff Keighley, auf Twitter einen Beitrag, in dem er auf den Reboot hinweist. Außerdem wirbt er für die große Eröffnungs-Show der Spielemesse am Mittwoch, den 25. August um 20:00.

Keighley erklärt, dass es die Ankündigungen in diesem Jahr in sich haben sollen. Offenbar können Zuschauer also unter anderem Neuigkeiten zum neuen Saints Row erwarten.

Das offizielle Twitter-Konto von Saints Row bestätigte indes, dass es sich um ein neues Spiel handelt und nicht um ein Remaster, wie zuletzt der dritte Serienteil neu aufgelegt wurde. Zudem erklärten die Entwickler, dass sie in wenigen Tagen mehr zu dem neuen Spiel verraten wollen, was zeitlich gut zur gamescom Opening Night Live passen würde.

Was es auf der digitalen Spielemesse noch zu sehen gibt, entnehmt ihr unserem übersichtlichen und barrierefreien gamescom-Programmplan.

Nicht ganz aus heiterem Himmel

Bereits im Mai kamen erste Hinweise ans Licht, dass sich irgendetwas im Universum von Saints Row zu bewegen scheint. Ein Gerichtsprozess zwischen Apple und Epic Games förderte Dokumente in die Öffentlichkeit, die sich um künftige Exklusivspiele bei Epic drehten.

Darunter fand sich der Hinweis, dass sich Epic um den Exklusivvertrieb von Dead Island 2 und Saints Row 5 bemüht hatte. Mit den neuesten Infos wird klar, dass es sich bei dem Spiel höchstwahrscheinlich um das Reboot handelt.

GTA in durchgeknallt

Die Reihe Saints Row setzt auf große Open-World-Städte, die Spieler mit Autos durchqueren. Gemischt mit viel Chaos und Geballer erweckt das Gameplay den Eindruck eines aus der Kontrolle geratenen Grand Theft Auto. Die Story der bisherigen Serienteile setzt auf überzeichnete Charaktere, Schockeffekte, viel schwarzen Humor und insgesamt eine stark übertriebene Darstellung.

Lest unseren Test von Saints Row 4, wenn ihr genauer wissen wollt, wie sich das ausformt. Wir fanden 2013 eine in spaßigem Gameplay eingebettete kontroverse Story vor – und das Gesamtpaket überzeugte uns.