Mit Cities: Skylines, Saints Row 4 und Dirt Rally 2.0 wurden drei neue Spiele vorgestellt, die im September für den Xbox Game Pass auf dem PC veröffentlicht werden. Damit kommen allein diesen Monat ingesamt zehn neue Spiele dazu.

Cities: Skylines

Cities: Skylines ist eine Städtebau-Simulation, bei der sich der Spieler als Bürgermeister um seine Stadt kümmern muss. Zu unseren Aufgaben zählen zum Beispiel der Finanzhaushalt, die Wasserversorgung oder auch die Politik. Straßen und Verkehr optimal zu managen ist außerdem eine Kern-Herausforderung. Gerade, wer eine Großstadt errichten will, muss akribisch planen.

Saints Row 4

In Saints Row 4 schlüpfen wir erneut in die Rolle des Anführers der berüchtigten Saints und werden zudem gleich noch Präsident der USA. In diesem Amt bekommen wir prompt die Aufgabe, eine Alieninvasion aufzuhalten. Wir bekämpfen die Außerirdischen mit Superkräften, nutzen Alien-Technik und haben im Kampf so natürlich wieder ein Arsenal an absurden Möglichkeiten zur Verfügung.

Dirt Rally 2.0

Die Hardcore-Rallye-Simulation Dirt Rally 2.0 führt uns auf unterschiedlichen Offroad-Strecken rund um die Welt. Wie im Vorgänger steht Realismus im Mittelpunkt. Als Schauplätze dienen Neuseeland, Argentinien, Spanien, Polen, Australien und die USA. Auch acht offizielle Strecken der FIA World Rallycross Championship sind enthalten, inklusive lizenzierter Fahrzeuge. Ihr könnt Wagen und Team eurer Fahrtaktik anpassen und euch damit in Wettbewerben behaupten. Es gibt auch einen kompetitiven Multiplayer.

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein Spiele-Abo-Service von Microsoft und befindet sich aktuell in der Open Beta auf dem PC. Deshalb kostet er hier monatlich rund vier Euro (mit einem Euro als Einstiegspreis) statt zehn Euro wie auf der Xbox One.



Für den Preis erhaltet ihr Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek von über 100 PC-Titeln, die stetig erweitert wird. Zusätzlich gibt es noch die Premium-Variante, die neben dem Pass für PC auch die Konsolenversion und Xbox Live Gold, das ihr zum Multiplayer spielen benötigt, enthält. Letzteres steuert jeden Monat noch Gratis-Spiele bei.

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet zwei Monate lang zwei Euro und ist dann für rund 13 Euro im Monat zu haben. Mehr Infos zu den Paketen erhaltet ihr direkt bei Microsoft.



Zum Spielen müsst ihr die neue Xbox-App als Launcher herunterladen. Das Paket ist monatlich kündbar und wird auf dem PC nach der Beta ebenfalls rund 10 Euro kosten.



In unserer Übersicht zum Xbox Game Pass für PC findet ihr noch einmal alle wichtigen Details, sowie alle Spiele, die derzeit im Abo enthalten sind:

