Neues Survivalspiel auf Steam lockt euch mit Basisbau - und ihr könnt kostenlos reinspielen

1:57 Das Action-Rollenspiel First Dwarf bietet alles - Zwerge, Basisbau und Mechs!

Die Welt der Survivalspiele bekommt schon in Kürze spannenden Zuwachs: First Dwarf ist ein Basisbau-Survival-Spiel mit Zwergen, Mechs und optionalem Koop-Modus. Jetzt ist die Demo auf Steam verfügbar und das Spiel startet noch diesen Monat in den Early Access.

Was ist First Dwarf für ein Spiel?

Die Handlung von First Dwarf spielt auf Driftland, einem einst blühenden Planeten, der durch einen verheerenden Krieg zwischen Magiern vier verschiedener Rassen in Stücke gerissen wurde. Zurück blieben schwebende Inseln – und inmitten dieser Verwüstung kämpfen die mutigen Zwerge ums Überleben.

Die Ressourcen werden allerdings knapp und die einst so große Zwergenzivilisation steht kurz vor dem Zusammenbruch. In einem letzten verzweifelten Versuch, das Reich zu retten, werden riesige Luftschiffe zu den Inseln geschickt, um wertvolle Materialien zu sammeln.

Ihr schlüpft in die Rolle von Tru, einem der Aufklärungsingenieure, der mit einem Mech losgeschickt wurde, um neue Gebiete in den Wolken zu erkunden. Eure Aufgabe ist es, geeignete Orte für neue Zwergensiedlungen zu finden, Ressourcen zu sammeln und Basen zu errichten.

Dabei müsst ihr Mana sammeln, um eure mechanische Rüstung mit Energie zu versorgen, und euch gegen zahlreiche Gefahren verteidigen. Doch auf Trus Reise geht es nicht nur um das Sammeln von Ressourcen und Crafting – er muss auch die Wahrheit über die Vergangenheit seines Vaters herausfinden und ein Geheimnis lüften, das die Zukunft des Zwergenreiches beeinflussen wird.

First Dwarf verbindet Elemente aus Survival, Erkundung, Tower Defense und Basisbau in einer großen Open World und könnte für alle Fans von Spielen wie The Riftbreaker einen Blick wert sein. Ab sofort könnt ihr die Demo auf Steam ausprobieren und euch so auf den Early Access Start vorbereiten, der euch bereits am 19. Juni erwartet.