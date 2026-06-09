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Die Fortsetzung eines der härtesten Rollenspiele überhaupt startet kurz vor Release eine offene Beta

Outward 2 startet im Juli 2026 in den Early Access, doch ihr könnt es schon jetzt kostenlos ausprobieren.

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Tristan Gudenrath
09.06.2026 | 10:25 Uhr

Mit Outward 2 kehrt der herausfordernde Mix aus Survival und Rollenspiel zurück. Mit Outward 2 kehrt der herausfordernde Mix aus Survival und Rollenspiel zurück.

Der Release von Outward 2 steht vor der Tür. Doch wie auf dem Microsoft Showcase des Summer Game Fests 2026 angekündigt wurde, könnt ihr das fordernde Rollenspiel jetzt schon spielen. Wir verraten euch, was das für ein Spiel ist und wie ihr es ausprobieren könnt.

Outward 2 kostenlos ausprobieren

Video starten 1:28 Das Survival-Rollenspiel Outward 2 zeigt einen Monat vor Release neues Gameplay

Offene Beta: Ursprünglich planten die Entwickler von Outward 2 nur eine geschlossene Beta. Doch auf dem Microsoft Showcase im Rahmen des Summer Game Fests 2026 haben Nine Dots Studio bekannt gegeben, dass das Event in eine offene Beta umgewandelt wird. Teilnehmen könnt ihr ab sofort ganz einfach über die Shop-Seite auf Steam.

Wann erscheint das Spiel? Ein festes Release-Datum für Outward 2 gibt es noch nicht, jedoch startet das Survival-Rollenspiel am 7. Juli 2026 auf dem PC, der Xbox Series X/S und der Playstation 5 in den Early-Access.

Video starten 1:21 Spiele gehen ja gern mit maximalen Settings hausieren, Outward 2 dagegen zeigt sich stolz auf einem Potato-PC

Was ist das für ein Spiel? Outward 2 ist ein Action-Rollenspiel mit Survival-Elementen. Ihr werdet in der traumhaften Landschaft Aurai ausgesetzt, doch euch erwartet kein Spaziergang.

Die wunderschöne Landschaft ist voller tödlicher Lebewesen, die euch an das Leder wollen und niemand nimmt euch an die Hand. Und in diesem Spiel seid ihr kein übermächtiger Zauberer oder bärenstarker Krieger. Ihr seid ein normaler Typ in einer übernatürlichen Welt.

Doch typisch für Survival sind es nicht nur die Kämpfe, die euch gefährlich werden können. Auch Hunger, Durst, Wetter und sogar Erschöpfung haben ihr Tücken und erfordern vorausschauendes Spielen.

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Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele und Infos noch im Rahmen des Summer Game Fests enthüllt wurden, schaut in der Linkbox weiter oben vorbei. Dort findet ihr etwa neues Gameplay und weitere Neuigkeiten zum postapokalyptischen Survival-Shooter Metro 2039 oder unsere ausführliche Preview zum geistigen Mass-Effect-Nachfolger Exodus.

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Genre: Rollenspiel

Release: 07.07.2026 (PC)

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