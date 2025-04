Neues Zombie-Spiel hat fast 7.000 gleichzeitige Steam-Nutzer und positive Reviews

Into the Dead: Our Darkest Days stellt eure Gier nach Loot auf die Probe.

Zombie-Spiele gibt es zwar wie Sand am Meer, doch immer wieder schafft es der eine oder andere Titel aus der Masse herauszustechen. So auch die Mischung aus Strategie und Survival-Horror Into the Dead: Our Darkest Days. Schon Release kann es einen wirklichen Erfolg auf Steam vorweisen - und ihr könnt es sogar kostenlos ausprobieren.

This War of Mine mit Zombies

Zombies sind meistens nur schlurfend unterwegs und stellen vereinzelt für erfahrene Überlebende keine größere Herausforderung dar. Doch bereits in kleineren Mengen dreht sich die Hierarchie und ihr solltet schleunigst eure Beine in die Hand nehmen. Bei manchen Horden kann euch nicht mal die Mauer um euer Heim schützen.

Was ist das für ein Spiel? Ihr verwaltet eine Gruppe von Überlebenden und errichtet eine sichere Basis. Dafür braucht ihr allerdings Nahrung, Materialien, Leute und Waffen. Die bekommt ihr auf Plünderungstouren, bei denen ihr mit einem eurer Charaktere in 2,5-D-Optik durch die Ruinen von Texas streift. Hier dürften sich viele von euch an das Anti-Kriegsspiel This War of Mine erinnert fühlen.

Doch draußen trefft ihr auf den wandelnden Tod. Während ihr einzelnen Zombies noch im Kampf entgegentreten könnt, solltet ihr euch das spätestens bei zwei Hirnschlürfern bestens überlegen. Denn passt ihr nur einen Moment nicht auf, werdet ihr umstellt und euer Plünderer segnet das Zeitliche. Dieser kann nicht wiederbelebt werden und ist schließlich für immer verloren.

1:23 Im Sidescroller Into the Dead: Our Darkest Days schleicht ihr euch durch widerliche Zombiehorden

Autoplay

Auf Steam schon jetzt ein Erfolg: Gestern erschien Into the Dead: Our Darkest Days im Early Access und konnte auf Steam bereits über 6.700 Spieler gleichzeitig erreichen.

Die Bewertungen fallen immerhin zu 75 Prozent positiv. Während die Atmosphäre und das Gameplay gelobt wird, kritisieren einige Nutzer die Repetitivität, den teilweise frustrierenden Schwierigkeitsgrad sowie die mangelnde Geschichte.

Wenn ihr selbst einen Blick in Our Darkest Days werfen wollt, könnt ihr das mit der kostenlosen Demo erledigen. Gefällt es euch, ist vielleicht der Early-Access-Zugang für 25 Euro eine Option. Andernfalls könnt es eurer Wunschliste hinzufügen und auf den vollständigen Release oder einen Sale warten.

Weitere Eindrücke zum Spiel erhaltet ihr von unserer Redakteurin Miffy, die bereits einen Blick in die Demo werfen konnte und seither hellauf begeistert dem Release entgegenfiebert.

Our Darkest Days ist der inzwischen dritte Teil der Into-the-Dead-Reihe von PikPok. Die ersten beiden Ableger waren allerdings Auto-Runner für's Smartphone sowie die Nintendo Switch und haben bis auf das Setting herzlich wenig mit dem aktuellen Teil zu tun. Into the Dead 2 könnt ihr noch immer kostenlos für euer Handy herunterladen. Switch-Spieler müssen für geringfügig mehr Inhalt hingegen 35 Euro auf den Tisch legen.