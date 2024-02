Twitch Drops für Nightingale: So sichert ihr euch kostenlose Outfits und einen süßen Welpen

Bei Twitch könnt ihr aktuell ein paar kostenlose Gegenstände für Nightingale bekommen.

Falls ihr der Meinung seid, eurem Charakter in Nightingale fehlt noch das gewisse Etwas, verleiht vielleicht ein Hundewelpe eurem Look den letzten Schliff. Er trägt sogar einen Zylinder! Wie bei den Twitch Drops üblich müsst ihr zum Erhalten der Geschenke eine bestimmte Zeit Streamern beim Spielen zuschauen.

Twitch Drops für Nightingale bekommen

Während des Events gibt es insgesamt vier Drops zu ergattern. Ihr könnt bereits fleißig Streams schauen, das Event endet am 27. Februar 2024 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Folgende Schritte sind nötig, um die Drops zu bekommen:

Loggt euch mindestens ein Mal in Nightingale ein

Verknüpft über die offizielle Website euren Twitch-Account mit eurem Steam- oder Epic-Games-Account

Sucht euch einen am Event teilnehmenden Streamer, der die Drops aktiviert hat und schaut den Stream

Holt euch die Gegenstände im Inventar eures Twitch-Accounts ab

Die Gegenstände werden an automatisch an euer Spiel geschickt, wo ihr sie dann verwenden könnt. Wichtig: Ihr müsste eure Drops binnen 24 Stunden nach Ende des Events einfordern. Welche Drops gibt, seht ihr in dieser Übersicht von Entwickler Inflexion Games:

Über die Twitch Drops könnt ihr zwei Outfits, einen Regenschirm und einen Hundewelpen für Nightingale bekommen.

So lange müsst ihr für die einzelnen Drops zuschauen:

2 Stunden für den Regenschirm

4 Stunden für Outfit 1

6 Stunden für Outfit 2

8 Stunden für den Welpen

Bei allen Gegenständen handelt es sich um rein kosmetische Items, sie bringen keinerlei spielerische Vorteile.

Nightingale hatte einen eher holprigen Launch mit einigen Serverproblemen und Bugs, die zu Spielabstürzen führten. Ein erster Hotfix wurde bereits veröffentlicht, um einige Fehler zu beheben.

Werdet ihr euch insgesamt acht Stunden mit Nightingale-Streams auf Twitch anschauen? Oder reizen euch die Belohnungen nicht? Was haltet ihr generell von Twitch Drops? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.