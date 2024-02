Großer Sale im Nintendo eShop: Ihr könnt jetzt viele Switch-Hits super günstig abstauben

Da freut sich auch Mario: Im eShop bekommt ihr gerade viel Spielspaß für wenig Geld.

Sucht ihr derzeit nach neuen Spielen für eure Nintendo Switch? Im Gegensatz zu Steam, Epic und anderen Vertriebsplattformen veranstaltet der eShop eher selten einen Sale - doch momentan ist das der Fall!

Bis zu 70 Prozent Rabatt bekommt ihr auf einige Titel. Darunter befinden sich viele Klassiker, aber auch ein paar aktuelle Vertreter. Wir haben für euch alle Infos zum sogenannten Play On Sale und natürlich auch die reduzierten Spiele parat.

Alle Infos zum Play On Sale im Nintendo eShop

Dauer

Der Play On Sale ist am 14. Februar 2024 gestartet und läuft noch bis 25. Februar 2024. Ihr habt also keinen Zeitdruck, sondern könnt euch die reduzierten Spiele in aller Ruhe anschauen.

Diese Spiele sind im Angebot

Natürlich haben wir für euch in der Nintendo-Zentrale in Kyōto vorbeigeschaut, sind in das vergoldete Büro von Shigeru Miyamoto gestürmt, haben den Schlawiner bei der Mario-Krawatte gepackt und ihn angebrüllt: Welche Spiele sind gerade bei euch reduziert?!

Na gut, ganz so actionreich war es nicht. Wir haben unsere Switch gestartet und selbst im eShop nachgeschaut. Für euch scheuen wir schließlich keine noch so großen Mühen!

Hunderte Angebote mehr: Das da oben sind nur zehn unserer Meinung nach besonders interessante Deals. Wenn ihr den eShop auf eurer Switch öffnet, werdet ihr aber feststellen, dass noch hunderte weitere Spiele reduziert sind. Es kann also nicht schaden, nach Feierabend noch mal selbst im eShop zu stöbern.

Wurdet ihr bereits im Sale fündig und wenn ja, welche Spiele haben sich nun frisch zu euer Switch-Sammlung dazugesellt? Würdet ihr euch häufiger große Sales im Nintendo eShop wünschen, wie es auf dem PC auch bei Steam und Epic der Fall ist? Welches neue Spiel für die Switch erwartet ihr 2024 mit großer Vorfreude? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!