Nioh 2: Neues Update geht technische Probleme an - was steckt drin?

Seit dem 5. Februar könnt ihr in Nioh 2 das mythologische Japan der Sengoku-Zeit aus dem 15. Jahrhundert erkunden. Doch während gerade die Kämpfe und das Looten richtig viel Spaß machen, stört die schwache Technik. Der Entwickler verspricht für die Zukunft Abhilfe.

Patches sollen die Probleme beheben

Es sind mehrere Updates geplant, die sich um die technischen Fehler kümmern sollen. Das erste ist bereits erschienen, behob allerdings erst einmal nur zwei Probleme. So gehört neben einem Soundfehler auch eine Absturzursache der Geschichte an:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manchmal kein Sound abgespielt wurde.

Ein Bug, der zum Absturz während der Zwischensequenz vor dem ersten Boss führte, wurde korrigiert.

Bessere Maus- und Tastatur-Unterstützung: Die Bedienung mit Keyboard und Maus soll durch entsprechende Eingabe-Prompts verbessert werden. Aktuell präsentiert euch das Spiel nur die Controller-Anzeigen, selbst wenn ihr gar keinen angeschlossen habt.

Performance-Verbesserung: Der größte Kritikpunkt, wegen dem wir das Spiel in unserem Test auch abwerteten, ist allerdings die häufiger einbrechende Framerate. Oftmals kämpft ihr nur in Zeitlupe gegen die dämonischen Yokai. Hier soll die Integration von DLSS 2.0 weiterhelfen.

DLSS könnt ihr jedoch nur mit RTX-Grafikkarten von Nvidia verwenden. Es nutzt eine künstliche Intelligenz, um in einer geringeren Auflösung zu rendern und danach hochzuskalieren. Die Ergebnisse dieser Technik beeindruckten uns bereits in der Vergangenheit. Mehr dazu lest ihr in unserem Hardware-Artikel.

109 8 Mehr zum Thema Mehr fps und bessere Grafik

Bessere Framerate dank Workaround

DLSS für bessere Performance wirkt jedoch eher wie ein Workaround. Nicht nur können viele Spieler diese Technologie nicht nutzen, auch ist die Ursache für die schwankende Framerate weder schlechte Hardware, noch zu hohe Grafikeinstellungen.

Wie ihr bereits bei uns im Forum herausgefunden habt, sind nicht etwa zu schlechte Hardware oder zu hohe Grafikeinstellungen die Ursache des Problems, sondern offenbar ein schlecht integrierter Frame-Limiter.

So läuft Nioh 2 flüssiger: Allem voran hilft es, die Effekte in den Spieloptionen auf niedrig zu stellen. Zudem solltet ihr die Frameratenbegrenzung im Spiel selbst auf 120 setzen und dann über euren Grafikkartentreiber auf den wirklich gewünschten Wert begrenzen. Das geht folgendermaßen:

Nvidia

Klickt mit der rechten Maustaste auf euren Desktop

Wählt »Nvidia Systemsteuerung« aus

Auf der linken Seite klickt ihr auf »3D-Einstellungen verwalten«

Jetzt wählt ihr im rechten Teil des Fensters »Programmeinstellungen« aus

Klickt auf »Hinzufügen« und sucht nach »Nioh2 Application«

Nun sucht ihr die Einstellung »Max. Bildfequenz«

Setzt die auf euren gewünschten Wert (je nach System bieten sich 30 oder 60 FPS an)

AMD

Öffnet eure Radeon Einstellungen

Wählt im »Gaming«-Reiter das Profil für Nioh 2 aus

Aktiviert hier »Chill (FPS)«

Setzt »Chill Max« auf eure gewünschte Framerate (je nach System bieten sich 30 oder 60 FPS an)

Wie gut ist Nioh 2?

Im Test ist Nioh 2 für uns ein wirklich gelungenes Souls-Spiel. Zwar kann es mit seiner Präsentation nicht an ein Sekiro heranreichen, dafür bietet es mit seiner Lootspirale und den zahlreichen verschiedenen Waffen sehr viel Abwechslung. Mehr lest ihr in unserem Test:

122 6 Mehr zum Thema Ein grandioses, aber kein rundes Souls-Spiel

Für den Entwickler von Team Ninja selbst stellt Nioh 2 erst einmal den Abschluss der Reihe dar. Ein Nioh 3 ist nicht geplant. Stattdessen will das Studio als nächstes etwas neues zu Ninja Gaiden bekanntgeben. Sollte man doch noch mal in die Welt von Nioh zurückkehren, dann könnte es eine offene Welt im Stile von Dark Souls bieten.