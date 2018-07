Gerade erst haben wir darüber berichtet, dass der Multiplayer von No Man's Sky: Next in der GOG-Version fehlt, schon reagiert das Gaming-Portal mit einer eigenen Stellungnahme. Offenbar hat Entwickler Hello Games versprochen, den fehlenden Multiplayer für GOG »später im Jahr zu liefern«. Dass das für viele Käufer nicht zufriedenstellend ist, kann man verstehen.

Deshalb bietet GOG eine »erweiterte Richtlinie für Umtäusche« für alle Käufer von No Man's Sky an. Heißt konkret: Auch wenn euer reguläres 30-Tage-Rückgaberecht ausgelaufen ist, könnt ihr euch an den Kundenservice von GOG wenden und einen Refund beantragen. Kleiner Haken: Die Rückerstattung erfolgt in Form eines Geldbeutel-Guthabens für GOG, hartes Cash bekommt man also nicht.

Trotzdem ist das Angebot ziemlich kulant von GOG: Nach eigenen Angaben erfolgt die Rückerstattung ohne jegliche Beteiligung von Hello Games, die Vertriebsplattform bestreitet die Refund-Kosten also gänzlich aus eigener Tasche. Die Aktion gilt noch bis 29. Juli um 23:59 Uhr.

Zur Einordnung: Mit No Man's Sky Next bekam das Weltraumspiel jüngst sein bisher größtes Update. Und nach unseren ersten Eindrücken verbessert selbiges das Spiel beträchtlich - neben grafischen Überarbeitungen gehört tatsächlich der Multiplayer zu den Highlights der kostenlosen Erweiterung. Im Sinne der Spieler hoffen wir natürlich, dass die GOG-Fassung bald die nötigen Patches erhält. Unser Test zu No Man's Sky Next befindet sich aktuell übrigens in der Mache, in den kommenden Tagen findet ihr alle Infos auf GameStar.de.

