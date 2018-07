Mit dem großen Next-Update für No Man's Sky kommt endlich der ersehnte Vollblut-Multiplayermodus in das Weltraum-Flugspiel, allerdings zunächst nicht für die DRM-freie Version auf GOG. Wie Entwickler Hello Games und GOG.com mitteilten, soll er im Laufe des Jahres nachgereicht werden, wenn alle technischen Hürden beseitigt wurden. Alle Einzelspieler-Inhalte des Next-Updates für No Man's Sky sind aber auch in der GOG-Fassung bereits verfügbar.

No Man's Sky: Next - Die größten Änderungen des Riesen-Updates im Überblick

Großes Paket

Diese umfassen grafische Verbesserungen für viele Bereiche des Spiels, ein erweitertes Basenbau-System, die Möglichkeit, eine eigene Flotte zu bauen sowie die lang erwartete Third-Person-Ansicht sowohl für den Raumschiff-Flug als auch das Zu-Fuß-Laufen. Hinzu kommen animierte Spielfiguren für No Man's Sky, die ihr nun übrigens auch personalisieren könnt.

Mit Next liefert Hello Games nach Foundation, Path Finder und Atlas Rises das nunmehr vierte große Content-Update für No Man's Sky seit dem initialen Release im Jahr 2016. Nach der Kontroverse um fehlende Inhalte zum Launch füllen die Entwickler das prozedural generierte Universum ihres Open-Space-Titels immer weiter.

Dieser Einsatz macht sich auch positiv in den Steam-Bewertungen bemerkbar. Während die überwiegende Anzahl der gesamten Reviews mit 61 Prozent nach wie vor negativ ist, kommen 83 Prozent der Nutzer in den letzten 30 Tagen zu einem positiven Urteil. Sollte sich das Next-Update als das erwartete fehlende Puzzlestück im großen Gesamtbild erweisen und ohne technische Probleme anlaufen, könnte sich dieser Trend noch verstärken.

No Man's Sky ist derzeit auf Steam und GOG um 50 Prozent reduziert erhältlich.