»Ihr glaubt nicht, was uns das bedeutet« - No Man's Sky erreicht 8 Jahre nach Launch einen Steam-Wendepunkt

Bei Steam konnte No Man's Sky gerade einen schon lange fälligen Erfolg verzeichnen.

Insgesamt 31 große Updates haben die Entwickler von No Man's Sky seit dem Release im August 2016 veröffentlicht. Basenbau, Fahrzeuge, Schiffe, Quests und Welten: Zahlreiche Features wurden hinzugefügt und Systeme verbessert. Alle Neuerungen blieben für Spielerinnen und Spieler kostenlos.

Die harte Arbeit der Entwickler wurde auch belohnt: No Man's Sky gilt heute als das Beispiel für ein gelungenes Comeback. Der problematische Release wurde verziehen und die Weltraumsandbox schon mehrmals für einen Game Award nominiert. Doch ein Meilenstein hat noch gefehlt - bis jetzt.

Endlich Sehr positiv

Zur Veröffentlichung von No Man's Sky sahen die Steam-Rezensionen natürlich alles andere als schmeichelhaft aus. Nach den beeindruckenden Trailern waren viele Spielerinnen und Spieler vom fertigen Spiel enttäuscht: Die Welten wirkten beliebig, das Erkunden wurde schnell repetitiv und zuvor gezeigte Inhalte wie riesige Sandwürmer fehlten komplett.

Das hat sich inzwischen bekanntermaßen geändert: Im Nachtest 7 Jahre nach dem Release konnten wir No Man's Sky kaum wiedererkennen. Und am 27. November 2024 gelang es dem Weltraum-Abenteuer auch endlich, bei Steam eine magische Grenze zu überschreiten. Dort sprangen die Bewertungen von Größtenteils positiv auf Sehr positiv . Diese Bezeichnung gibt es ab 80 Prozent positiven Reviews.

Viele Spielerinnen und Spieler mag dieser Schritt zwar nicht besonders wichtig erscheinen, für Entwickler Hello Games ist er aber offenbar das genaue Gegenteil. Sean Murray, der Gründer des Studios, kann nämlich auf Twitter sein Glück kaum fassen und schreibt:

Heilige Scheiße, Leute - es ist passiert! Alle Reviews: Sehr positiv Danke, danke, danke! Ihr glaubt nicht, was das für uns bedeutet!

1:07 No Man's Sky trifft Mass Effect: Ab sofort ist die SSV Normandy wieder im Spiel

In den Kommentaren zu Murrays Tweet hagelt es Glückwünsche von den Fans:

Es ist wohlverdient. Lunas Ra

Ihr seid ein Beispiel dafür, was man in der Industrie nach einem Fehler machen sollte. [...] Danke. MisterBiter

Was für ein Comeback! Mightykeef

Fertig sind die Entwickler von No Man's Sky längst noch nicht: Das letzte Update erschien erst vor zwei Wochen und wahrscheinlich lasssen es sich die Entwickler auf absehbare Zeit nicht nehmen, neue Inhalte zu veröffentlichen.