Mit Version 1.7 taucht No Man's Sky in die Tiefsee ab. Der Content-Patch erweitert die Unterwasserregionen des Weltraum-Abenteuers ganz gehörig. So stoßt ihr auf neue Landschaftstypen, Gegner, Ruinen und Missionen. Kurzum: Die kompletten Ozeane der prozedural generierten Planeten bieten nun deutlich mehr - optisch wie spielerisch.

Um euch die teils lebensfeindlichen Unterwassergebiete zu erschließen, stehen euch natürlich auch neue Möglichkeiten zur Verfügung. So gibt's zahlreiche neue Baumodule, mit denen ihr eure Tiefsee-Basis detaillierter einrichten könnt. Mit dem Tauchhelm kleidet man den eigenen Raumfahrer passend dazu ein.

U-Boot statt Raumschiff

Unser Highlight ist aber die Nautilon, ein Unterwasser-Fahrzeug, das beim Abbau von Rohstoffen und im Kampf gleichermaßen nützlich zum Einsatz kommt. Wer hingegen ganz ohne Vehikel in der Tiefsee paddelt, kann das dank überarbeiteter Unterwassersteuerung - so die Entwickler - nun deutlich geschmeidiger tun.

Mit den erwähnten Neuerungen kratzen wir nur an der Oberfläche: Patch 1.7 beschert No Man's Sky ziemlich viele Überarbeitungen. Alle Details findet ihr auf Seite 2 in den ausführlichen Patch Notes. Oder ihr schaut euch den neuen Trailer an:

