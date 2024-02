Trailer der Woche: So erschreckend realistische Shooter gab's noch nie

Bodycam ist einer von zwei Shootern, die 2024 mit extrem realistischem Gameplay punkten wollen.

Action-Freunde lunzen schon seit geraumer Zeit auf einen neuen Trend im Shooter-Genre: Ultrarealistische Spiele, die wie Aufnahmen von Bodycams aussehen, wie sie beispielsweise von der US-Polizei eingesetzt werden. Eines von zwei Spielen, die diesen Weg 2024 mit der Unreal Engine 5 beschreiten, heißt Bodycam und präsentiert neues Material.

Wir zeigen euch jetzt die wichtigsten, spannendsten und bestaussehenden Trailer der Woche. Außerdem dabei: Ein nahendes Terminator-Strategiespiel und das neueste Gratis-Update für No Man's Sky. Viel Spaß beim Schauen!

Platz 3: No Man's Sky

1:35 No Man's Sky zeigt sein nächstes großes Update, und lässt euch kurzzeitig kostenlos spielen

Auch wenn sich No Man's Sky nach dem viel kritisierten Launch längst rehabilitiert hat – Entwickler Hello Games hört auch nach acht Jahren nicht auf, weiter kostenlose Updates rauszupumpen. Das neueste Inhaltspaket heißt Omega und bringt eine neue Expedition, ein neues Raumschiff ohne Fahrwerk, einen neuen Piratenschiff-Gegner sowie zahlreiche Überarbeitungen und Verbesserungen.

Wie in der Vergangenheit ist auch diesmal der verträumt-futuristische Trailer einen Blick wert, wenn ihr den Stil von No Man's Sky mögt. Weitere Spiele, die Jahre nach Release nur besser geworden sind, empfiehlt euch unsere Autorin Gloria.

Platz 2: Terminator: Dark Fate - Defiance

2:58 Kurz vor Release stellt das Terminator-Strategiespiel von Slitherine seine »coolsten Features« vor

Terminator: Dark Fate - Defiance will Strategiefans zeigen, wo der T-800 die Locken hat. Wenige Tage vor Release stellt Entwickler Slitherine nochmal eine Reihe von Funktionen im Trailer vor, unter anderem die Auswirkung von NPCs auf eure Kampagne. Das Spiel erscheint am 21. Februar 2024.

Die Rückkehr der Terminatoren in den Spielesektor stellt an sich schon eine Überraschung dar. Bereits 2019 erschien der von Fans gefeierte Shooter Terminator: Resistance. Zudem befindet sich bei Nacon ein Survival-Spiel in Entwicklung. Kaum zu glauben, dass es zum Thema alles vernichtende KI noch so viel zu erzählen gibt, nicht wahr?

Platz 1: Bodycam

1:44 Ultrarealistischer Shooter: Bodycam nutzt die Unreal Engine 5, um wahrhaft beängstigend auszusehen

Die Aufnahmen gingen viral und warfen Fragen auf: Ist das wirklich ein Spiel, oder ist es real? Den Anfang machte das Spiel Unrecord, das durch Filmeffekte und Unreal Engine 5 den Eindruck einer echten Einsatzaufnahme eines Polizisten mit am Körper angebrachter Kamera erreicht. Das sorgte auch für kontroverse Diskussionen und Stellungnahmen der Entwickler.

Ein weiteres Spiel heißt dann auch gleich Bodycam und setzt auf ganz ähnliche Tugenden. Im Trailer seht ihr verschiedene Gameplay-Szenen. Beide Spiele sollen irgendwann 2024 erscheinen.

Welcher Trailer hat euch in dieser Woche am besten gefallen? Freut ihr euch auf realistische Shooter oder düstere Zukunftsvisionen? Oder hat No Man's Sky euer Herz gestohlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!