Remaster-Experten wollen 24 Jahre alten Kult-Shooter zurückholen, bitten um Hilfe

Cate Archer aus No One Lives Forever hat auch heute noch viele Fans.

Schon bald könnte es eine Rückkehr in die stylishen 60er-Jahre geben – zumindest, wenn es nach den Nightdive Studios geht. Die Spezialisten für Remaster von Shooter-Klassikern, die unter anderem bekannt für ihre Neuauflagen von Klassikern wie Turok, Quake und System Shock sind, haben ihre Fühler nach einem weiteren Juwel ausgestreckt: No One Lives Forever.

Nach ihrem Erfolg mit dem Remaster von Star Wars: Dark Forces, das erst im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, hat Nightdive sich erneut an die sozialen Medien gewandt. Dieses Mal richtet sich der Aufruf an Warner Brothers Games, mit der freundlichen Bitte, doch ein Remaster des Kultklassikers No One Lives Forever entwickeln zu dürfen.

Nightdive-CEO Stephen Kick nutzte Twitter bereits bei Dark Forces und hofft nun, dass sich die Strategie, die schon bei Disney Erfolg hatte, erneut auszahlt.

Der Shooter-Klassiker No One Lives Forever wurde ursprünglich Anfang der 2000er-Jahre von Monolith Software entwickelt und zeichnet sich durch eine Mischung aus Action, Stealth und einer selbstironischen 60er-Jahre-Story aus, in der sich die charmante Heldin Cate Archer mit Lippenstiftgranaten und Co. durch irrwitzige Missionen kämpft.

Die Lizenzrechte für NOLF, wie es von Fans genannt wird, gelten jedoch als besonders heikles Terrain. Obwohl WB Games durch die Übernahme von Monolith potenziell im Besitz der Rechte sein könnte, ist die tatsächliche Situation komplizierter. In der Vergangenheit konnten sich WB Games, Fox Interactive und Activision nicht über die Besitzverhältnisse einigen, was frühere Bemühungen um ein Remaster zum Stillstand brachte.

Trotz dieser Hindernisse versuchte Nightdive Studios bereits 2014, das Spiel neu aufzulegen, einschließlich geplanter Updates, Verbesserungen und sogar dedizierter Server für Mehrspielermodi. Diese Bemühungen kamen jedoch aufgrund der unklaren Rechtslage ins Stocken.

Nun bittet Nightdive erneut um die Unterstützung der Community, um WB Games von einem Remaster zu überzeugen. Über 5.000 Spielerinnen und Spieler haben bereits via Twitter ihre Unterstützung bekundet und hoffen, bald wieder in die Rolle der Spionin Cate Archer schlüpfen zu können.