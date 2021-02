Es ist noch nicht lange daher, da berichteten wir davon, dass Nvidia angeblich im Begriff sei, die Geforce RTX 2060 und RTX 2060 Super wieder aufzulegen. Ein Maßnahme, die wir uns nur mit der schlechten Verfügbarkeit der neuen RTX 3000-Karten erklären konnten.

GTX 1050 Ti kommt angeblich wieder: Diese Annahme wird nun durch eine weitere Meldung bestätigt. Wie es scheint, legt Nvidia nicht nur die RTX 2060-Reihe neu auf, sondern auch noch die mittlerweile etwas mehr als vier Jahre alte GTX 1050 Ti. Die Erklärung hierfür dürfte euch aber überraschen.

Eine GTX 1050 Ti kommt euch nicht mehr in die Tüte, ihr wollt echtes Highend und darauf wartet ihr zur Not auch noch ein wenig? Dann ist das die richtige Zeit, mit der Planung für euer restliches System zu beginnen, denn RTX 3080 und Co. wollen ordentlich eingebettet sein, um ihre Power auch auf die Straße zu bekommen: