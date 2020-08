Der erwartete Release von Nvidias neuen GPUs der Ampere-Generation rückt näher, das macht sich auch in der viel zitierten Gerüchteküche bemerkbar. Aktuelle Meldungen sprechen von VRAM-Mengen, die wir bei Spieler-Grafikkarten noch nicht gesehen haben und nennen einen konkreten Release-Termin.

Wann sollen die RTX-3000-Modelle erscheinen? Laut einem Video von Gamersnexus ist es am 17. September soweit, also in etwa fünf Wochen. Die offizielle Ankündigung soll acht Tage zuvor beziehungsweise für den 9. September geplant sein.

Welche Modelle mit wie viel Videospeicher sind geplant? Wccftech will erfahren haben, dass im September zunächst drei Modelle erscheinen. Drei weitere Modelle sollen später folgen, aber nur für eines davon wird ein genauerer Release-Zeitraum genannt (erste Oktoberhälfte).

Interessant ist die Betonung von Wccftech, dass das Namensschema noch nicht bestätigt sei. Stattdessen werden nur Board-Nummern genannt. Wir ersetzen sie in der folgenden Tabelle (geordnet nach Release-Zeitraum) durch denkbare Nachfolger mit RTX-3000-Bezeichnung, die Karten müssen so aber nicht wirklich erscheinen.

Mögliche Nvidia-Grafikkarten in der Übersicht:

Geforce RTX 3080 Ti 24,0 GByte Videospeicher Release: Zweite Septemberhälfte Geforce RTX 3070 Super (weniger VRAM) 8,0 GByte Videospeicher Release: Zweite Septemberhälfte Geforce RTX 3080 Super (weniger VRAM) 10,0 GByte Videospeicher Release: Mitte September Geforce RTX 3070 Super (mehr VRAM) 16,0 GByte Videospeicher Release: noch unbekannt Geforce RTX 3080 Super (mehr VRAM) 20,0 GByte Videospeicher Release: erste Oktoberhälfte Geforce RTX 3060 Super 8,0 GByte Videospeicher Release: noch unbekannt

Diese Angaben sind nicht offiziell bestätigt

Duell mit AMD Big Navi

Erst vor kurzem sind Gerüchte aufgetaucht, dass AMD bei den neuen Big-Navi-Grafikkarten gleiche Modelle mit unterschiedlich viel VRAM anbieten wird. Diesem Ansatz würde Nvidia laut der obigen Angaben folgen - allerdings mit insgesamt klar mehr Videospeicher.

Bei AMD wird aktuell mit maximal 16,0 GByte VRAM gerechnet. Eine mögliche RTX 3080 Super mit 20,0 GByte VRAM sowie das Top-Modell RTX 3080 Ti (oder RTX 3090) mit 24,0 GByte VRAM hätten dementsprechend mehr Videospeicher zu bieten.

Warum unser Redakteur Peter Bathge vom Kauf seiner RTX-2000-Grafikkarte sehr enttäuscht war, erfahrt ihr in seiner folgenden Kolumne. So viel sei schon jetzt verraten: Mit zu wenig Videospeicher hatte es nichts zu tun.

Brauchen Spieler so viel VRAM? Bis solche Mengen an Videospeicher wirklich nötig sind, um in den meisten Spielen flüssige Bildraten zu erreichen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Einzelne Ausnahmen mag es aber bereits früher geben, zudem steigen die Anforderungen an den VRAM auch mit höheren Auflösungen.

Nicht von der Hand zu weisen ist die Sorge, dass so viel VRAM mit hohen Preisen einhergeht - schließlich gibt es mehr Speichermodule nicht umsonst. Allzu lange sollte es aber zumindest nicht mehr dauern, bis wir darüber endgültige Gewissheit haben.

Teilt ihr diese Sorgen? Und haltet ihr die jüngsten Gerüchte zu der Videospeichermenge bei Nvidias neuen Grafikkarten für realistisch? Schreibt es gerne in die Kommentare!