Oblivion Remastered: Auch nach 19 Jahren tut die Star-Wars-Anspielung noch weh

Passend zum zwanzigjährigen Jubiläum von Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith erinnert uns das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion erneut an einen der ergreifendsten und vor allem schmerzhaftesten Momente der ganzen Filmreihe. Wir verraten euch, worum es geht und wo ihr das Easter Egg findet.

Obi-Wan hatte den High Ground

Bethesda hat sich beim Remaster von Oblivion Mühe gegeben, den Charme des Originals einzufangen. So wurde etwa ein legendärer Schnittfehler im Spiel gelassen, obwohl er ohne Probleme hätte entfernt werden können. Auch die meisten Easter Eggs und Anspielungen haben es in die Neuauflage geschafft - so auch die Begegnung mit dem einzig wahren Auserwählten aus Star Wars.

Spoiler-Warnung: Die folgenden Abschnitte enthalten schwere Spoiler zu Star Wars: Episode 3 sowie leichte Spoiler zum Early-Game von Oblivion Remastered.

So findet ihr das Easter Egg: Früh im Spiel werdet ihr als Teil der Hauptgeschichte nach Kvatch geschickt, wo ihr auf euer erstes Oblivion-Tor stoßt. Schreitet ihr hindurch, landet ihr auf den Oblivion-Ebenen. Dort trefft ihr auf einen NPC namens Ilend Vonius, der von der linken Seiten auf euch zu gerannt kommt. Wenn ihr ihm entgegenlauft, entdeckt ihr einen großen Lava-See.

Star-Wars-Fans ahnen vermutlich schon, was jetzt kommt. Bei genauerer Betrachtung entdeckt ihr einen angekokelten, reglosen Körper mit einem ausgestreckten Arm am Ufer.

Die Untersuchung ergibt, dass es sich nicht um den Körper eines Meisters handelt. Bildquelle: GameSpot

Dieser verbrannte Körper ist selbstverständlich eine Anspielung auf den großen, finalen Kampf zwischen Anakin Skywalker (Hayden Christensen) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Letzterer unterschätzte zwar die Macht seines ehemaligen Schülers, konnte sich jedoch den High Ground sichern und trennte den auszubildenden Sith von seinen Schienbeinen.

Darum ist die Szene so tragisch: Der Kampf und insbesondere dessen Ende markieren den endgültigen Tod von Anakin Skywalker und die Verwandlung in den skrupellosen Sith Lord Darth Vader. Die ausdrucksstarke Performance der beiden Schauspieler tut ihr Übriges.

Zum 20. Jubiläum von Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith hat der Film eine Ehrenrunde im Kino drehen dürfen und spielte an einem Wochenende satte 43 Mio. US-Dollar ein. Damit ließ das Sci-Fi-Abenteuer nicht nur zahlreiche neue Filme hinter sich, sondern war auch der bisher erfolgreichste Kino-Re-Release überhaupt.