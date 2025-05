Oblivion Remastered: Viele coole Features des Rollenspiels hat Skyrim wieder verloren

Minotauren gibt es in Skyrim keine - und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

The Elder Scrolls befindet sich derzeit wieder in aller Munde, aber nicht etwa wegen des sich in Entwicklung befindlichen sechsten Teils. Nein, vielmehr hat das Oblivion Remaster bei vielen Rollenspiel-Fans die Begeisterung für die Reihe neu entfacht.

Das hat eine Reihe an Reddit-Usern dazu inspiriert, genauer hinzuschauen. Sie haben geprüft, wie sich das ursprünglich 2006 erschienene Oblivion gegen dessen fünf Jahre später erschienenen und vermeintlich fortschrittlicheren Nachfolger Skyrim schlägt.

Das Ergebnis überrascht. Oblivion bietet dutzende Features, die in Skyrim fehlen.

45 Unterschiede - und das waren nicht alle

Der Reddit-User mit dem verklausulierten Namen ImAGodHowCanYouKillA musste laut eigener Aussage nicht einmal 20 Minuten nachdenken, um haufenweise Unterschiede zwischen den beiden Bethesda-Rollenspielen auszumachen.

15:29 Oblivion Remastered - 19 Jahre später und es kickt wieder voll rein!

Egal ob Kämpfe, Handel oder bei der Erkundung der Spielwelt, fast überall hat Bethesda beim Sprung von Oblivion zu Skyrim den Rotstift angesetzt. Hier mal ein paar Unterschiede:

In Oblivion wird eure Laufgeschwindigkeit noch von der Wahl eurer Rüstung beeinflusst. Leichtbekleidete Diebe laufen schneller als schwer gepanzerte Schwertkämpfer.

In Skyrim könnt ihr zwar mit euren Fäusten zuschlagen, ein eigener Kampfskill ist das aber nicht mehr - in Oblivion hingegen schon.

Die Händlerpreise richten sich danach, wie sehr euch die Verkäufer mögen.

Neue Quests und Orte findet ihr im Vorbeigehen, wenn ihr NPCs bei Gesprächen belauscht.

Zauber müssen nicht in einer Hand ausgerüstet werden, um sie wirken zu können.

Kreaturen können in Oblivion per Zauberspruch für uns kämpfen.

Haufenweise Zaubersprüche mit coolen Effekten wie etwa das Zerstören der gegnerischen Waffe oder Feder für notorische Inventar-Vollstopfer gibt es in Skyrim nicht mehr.

Die komplette Liste findet ihr im Reddit-Thread, hier nochmal der Link.

1:41:30 Ist Oblivion Remastered, was wir erwartet haben?

Magie-System von Oblivion ist ein Fan-Favorit

Auffällig ist, dass sich viele weggefallene Features um das Zaubern drehen. Mit der gewaltigen Freiheit beim Erstellen eigener Sprüche und Effekte hat Oblivion Maßstäbe gesetzt, die Skyrim mitnichten erreicht.

In den Kommentaren bei Reddit spiegelt sich die Beliebtheit des Magie-Systems von Oblivion ebenfalls wider. Undead_Wereowl bezeichnet es als Nummer 1 aller entfernten Features und erntet über 2.500 Upvotes als stille Zustimmung.

Auch für JensenRaylight reicht das benutzerdefinierte Erstellen von Zaubersprüchen bereits aus, um Oblivion auf einen Schlag besser als Skyrim zu machen.

Stimmt ihr in das Loblied auf das Magie-System von Oblivion mit ein? Welche Features früherer Elder-Scrolls-Spiele habt ihr in Skyrim vermisst? Schreibt uns eure Ansicht zu dem Thema gerne in die Kommentare!

Auf Steam schlägt sich Skyrim übrigens noch ganz tapfer gegen das frisch erschienene und damit natürlich deutlich mehr im Rampenlicht stehende Oblivion Remastered. Während Letzteres momentan von rund 50.000 Steam-Usern gespielt wird, kann sich auch Himmelsrand noch immer über etwas mehr als 20.000 Abenteurer freuen.