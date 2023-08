Dieser neue Shooter sieht aus wie der Multiplayer, den Cyberpunk 2077 nicht hat

Das Schlagwort Battle Royale lockt 2023 eigentlich niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Fornite, Warzone und Co. regieren den Markt und wir haben zu viele scheiternde Emporkömmlinge gesehen, um bei der Aussicht auf den nächsten vermeintlich großen PUBG-Killer noch mit der Wimper zu zucken. Aber Off the Grid gehört definitiv zu den spannenderen Projekten - zumindest gemessen an den ersten Trailern und just neu veröffentlichten Bildern.

Klares Alleinstellungsmerkmal: Off the Grid soll eine umfangreiche Cyberpunk-Story bekommen, die Devs sprechen von einer 60-stündigen immersiven narrativen Kampagne , die innerhalb der 150-Spieler-Matches stattfindet. Damit die möglichst fetzig ausfällt, hat das Team Neill Blomkamp an Board, der mit District 9, Chappie und vor allem Elysium mit Matt Damon schon diverse Ausflüge in die Science Fiction gewagt hat. Einen Eindruck davon könnt ihr euch hier verschaffen:

3:44 Off The Grid: Stimmungsvoller Render-Trailer zum Cyborg-Shooter

In Off the Grid spielt ihr einen Konzernsoldaten, der an einem Corpo-Krieg wie in der Welt von Cyberpunk 2077 teilnimmt, allerdings auf einer Insel namens Teardrop Island. Dabei geht's spielmechanisch nicht einfach darum, feindlichen Corpos das Visier zu zerschießen, sondern ihr müsst wie in Tarkov Beute extrahieren und auch gegen KI-Feinde antreten. Klassisches PvPvE also. Ihr extrahiert Gegenstände, verstärkt damit euer Equipment und schwingt euch in die nächste Runde, um die eigenen Chancen zu verbessern. Hier noch zwei der neuen Bilder, die auch mal Gameplay zeigen:

Off the Grid spielt in der nahen Zukunft , ihr stürzt euch in einen Krieg der Konzerne.

Offenbar gibt es auch akrobatische Manöver, wie hier den Supersprung.

Ob das Ganze letztlich Spaß macht, wissen wir natürlich noch nicht, es gibt kaum handfestes Material zum Spiel, auch ein Release- oder Beta-Datum steht noch aus. Angeblich ist das Spiel noch für 2023 geplant, soll für PC, Xbox Series X und PS5 erscheinen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich hier was tut oder es eine Ankündigung der ersten Playtests gibt.