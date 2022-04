Old World ist schon vor einer ganzen Weile erschienen - jedoch nicht auf Steam. Das ändert sich am 19. Mai 2022, womit der Rundenstrategie-Hit nicht länger Epic-exklusiv ist. Außerdem wird das erste große Addon verschenkt, aber nur für kurze Zeit. Wir liefern euch alle Infos dazu, was ihr zum Steam-Release und der Kostenlos-Aktion um Old World wissen müsst.

Was Old World überhaupt auf dem Kasten hat und inwiefern es sich bei dem Strategie-Hit um eine echte Alternative zu Civilization oder Crusader Kings handelt, könnt ihr übrigens in unserem großen Test nachlesen:

Old World entpuppt sich als meisterhafte Globalstrategie

Old World: Alle Infos zum Ende der Epic-Exklusivität

Wann gibt’s Old World bei Epic und GOG?

Old World landet am 19. Mai 2022 auf Steam und GOG. Damit ist der Titel von Entwickler Mohawk Games seit dem Early-Access-Release im Mai 2020 nicht länger Epic-exklusiv. Parallel dazu gibt’s übrigens auch Linux-Support.

Auf die jeweiligen Seiten bekommt ihr über die folgenden Links Zugriff:

Was ihr zum ersten Old World-Addon wissen solltet

Mit Heroes of the Aegean erhält Old World sein erstes, großes Addon. Das erweitert den Rundenstrategie-Hit um sechs neue Szenarien, die sich auf das Antike Griechenland konzentrieren. Dabei übernehmen Spieler die Kontrolle über Feldherren der griechischen Geschichte - wie zum Beispiel Leonidas oder Alexander den Großen.

Wann genau Heroes of the Aegean erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Der Release dürfte aber in den Zeitraum rund um die Veröffentlichung auf Steam und GOG fallen. Für Fans natürlich besonders verlockend: In den ersten beiden Wochen nach Release von Heroes of the Aegean gibt es das Addon kostenlos. Ihr müsst euch aber ranhalten, nach dem Ablauf der Frist werdet ihr für den DLC wieder zur Kasse gebeten.

Einen ersten Eindruck zu Heroes of the Aegean könnt ihr euch in dem Trailer zur Old World-Erweiterung verschaffen, der aktuell exklusiv bei den Kollegen von IGN liegt:

Unsere Einsteigertipps zu Old World

Falls ihr den Release von Old World auf Steam und GOG zum Anlass nehmt, erst jetzt in das Rundenstrategie-Hit einzusteigen, haben wir den perfekten Artikel für euch. Wir liefern euch sieben nützliche Tipps, die euch den Einstieg erleichtern und die euch das Spiel nicht unbedingt auf die Nase bindet:

Old World 7 Einsteiger-Tipps, die euch das Spiel so nicht verrät

Habt ihr euch bereits an Old World probiert und sind Steam-Release und Addon ein guter Grund für euch, zum Rundenstrategie-Hit zurückzukehren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!