Seien wir mal ehrlich: Bis The Elder Scrolls 6 erscheinen wird, können RPG-Fans Skyrim noch fünf bis 20 mal durchspielen. Wer solange nicht mehr warten möchte, dem könnte das kürzlich ins Leben gerufene Studio OnceLost Games Abhilfe schaffen. Julian LeFay, der »Vater von The Elder Scrolls« arbeitet an einem neuen Open-World-Rollenspiel.

Ein Daggerfall-Nachfolger im Geiste

Gemeinsam mit Ted Peterson und Vijay Lakshman, mit denen er bereits bei The Elder Scrolls 4: Oblivion oder Arena zusammengearbeitet hat, möchte Julian LeFay eine Art »Daggerfall-Nachfolger im Geiste« erschaffen. Für dieses Vorhaben gründeten die drei Videospiel-Entwickler das Studio OnceLost Games.

Wie ihr gemeinsames Projekt heißen wird und wann es für welche Plattformen erscheinen wird, ist aktuell nicht bekannt. Die Ambitionen sind jedoch groß: OnceLost verspricht nicht weniger als »ein von klassischen RPGs inspiriertes Rollenspiel, das eine riesige, dynamische Welt bietet«.

Die »umfangreiche Lore« dieser Spielwelt soll »mithilfe von Ingame-Büchern und NPCs« aufgedeckt werden und »eine robuste Charakter-Erstellung wie -Weiterentwicklung beinhalten«. Und das hört sich nach nicht weniger an, was bereits Bestandteil der The-Elder-Scrolls-Spiele ist.

Umso spannender klingt das Versprechen, ein »non-lineares, verzweigtes und endloses Quest-System zu bieten«, das »die Spielwelt so weiterentwickelt, wie es nur ein virtueller Gamemaster eines Pen&Paper-Rollenspiels ermöglichen könnte«. Die Grundlage dafür soll laut der Entwickler »eine revolutionäre neue Technologie« legen.

Wann gibt es konkrete Infos zum RPG-Projekt?

Noch vergangenen Monat verkündete OnceLost Games, dass sich ihr Rollenspiel-Projekt in der Vorproduktion befindet und man nach Finanzierungsmöglichkeiten sucht. Nun werden die Entwickler rund um Julian LeFay schon konkreter und versprechen bis zum Ende von 2019 handfeste Informationen zu dem geplanten Titel.

