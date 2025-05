100 Prozent positiv: Einen der besten Zombiefilme der letzten 10 Jahre könnt ihr gerade kostenlos streamen

Die 96 Minuten mit One Cut of the Dead werdet ihr als Zombie-Fan definitiv nicht bereuen. Bildquelle: Koch Films

2019 erschien mit One Cut of the Dead einer der besten Zombie-Filme überhaupt. Dafür müsst ihr nur mal einen Blick auf die Wertung auf Rotten Tomatoes werfen: Aus 97 verschiedenen Reviews ergibt sich ein Durchschnittswert von stolzen 100 Prozent!

Auch finanziell hat sich One Cut of the Dead mehr als bezahlt gemacht: Mit einem Budget von schlappen 25.000 US-Dollar produziert, könnte der Film weltweit mehr als 31 Millionen einspielen. Und das, nachdem das Zombie-Spektakel ursprünglich in nur einem einzigen Kino in ganz Tokio aufgeführt wurde.

Wenn ihr den japanischen Genre-Vertreter von Shin'ichirô Ueda also bisher verpasst habt, gibt’s ab sofort keine Entschuldigung mehr. Denn jetzt könnt ihr den Zombie-Film kostenlos streamen - ohne, dass ihr dafür auf ein Abo zurückgreifen oder einen Account erstellen müsst.

Gerade gibt's One Cut of the Dead gratis auf Netzkino.de.

Was ihr zu One Cut of the Dead (nicht) wissen solltet

Doch worum geht’s in dem hochgelobten Vertreter eines völlig übersättigten Genres überhaupt? Und was macht One Cut of the Dead so gut?

Die Story: Ganz ehrlich? Jedes Wort über die Handlung von One Cut of the Dead wäre eigentlich schon zu viel. Deswegen bekommt ihr an dieser Stelle von mir keine Inhaltsangabe. Ihr habt am meisten davon, wenn ihr über die Story des Zombie-Films so wenig wie möglich wisst.

Am besten ignoriert ihr an dieser Stelle ebenfalls den offiziellen Trailer zu One Cut of the Dead, den ich hier nur der Vollständigkeit halber hier eingebunden habe:

1:43 One Cut of the Dead - offizieller Trailer zur »besten Zombie-Komödie seit Shaun of the Dead«

So viel sei aber zumindest verraten: Stellt euch auf ein spannendes und gewitztes Meta-Spektakel ein, das mit altbekannten Untoten-Konventionen spielt, aber sich gleichzeitig vor unserem liebsten Horror-Genre verbeugt.

One Cut of the Dead ist ein wirklich sehenswerter Film, der sich vor Zombie-Highlights wie 28 Days Later, Shaun of the Dead oder Train to Busan nicht verstecken muss. Mit einer Laufzeit von schlanken 96 Minuten habt ihr auch nicht zu viel Zeit verloren, sollte euch der Film tatsächlich nicht zusagen.

Übrigens folgte 2022 auf One Cut of the Dead ein französisches Remake mit dem Titel Final Cut of the Dead. Das hätte es aber nicht wirklich gebraucht, denn die Neuauflage von Michel Hazanavicius (The Artist) macht wenig bis gar nichts anders - nur weniger gut und natürlich nicht ansatzweise so innovativ.

Ihr könnt also guten Gewissens bei One Cut of the Dead bleiben, das sich momentan völlig kostenlos bei Netzkino streamen lässt.

Gerade passiert in der Welt der lebenden Toten wieder recht viel. So ist zum Beispiel bei Steam ein neuer Sale gestartet, der Zombies und Vampire feiert. Außerdem naht bereits der Kinostart von 28 Years Later, mit dem Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor einen echten Klassiker des Genres fortsetzen.

