Auf Twitch dominiert ein Steam-Spiel mit hohem Frust-Faktor: »Mein Therapeut glaubt mir das alles nicht mehr«

Wer es in Only Up! hoch hinauf schafft, muss um das unversehrte Dasein seines Tisches bangen.

Sagt mal: Ihr spielt doch sicher auch vor allem deshalb Videospiele, weil es so unglaublich frustriert. Ist das nicht toll, immer wieder zu scheitern? Nein? Aber es hat offenbar eindeutig einen Reiz, anderen dabei zuzuschauen. Anders ist der Erfolg des Steam Titels Only Up! auf der Streaming-Plattform Twitch kaum zu erklären.

Seitdem wir vor einigen Tagen bereits berichtet haben, wie wenig die arg durchschnittliche Bewertung auf Steam mit den Zuschauerzahlen zu tun hat, zieht der Titel weiter Massen vor die Schirme.

Laut Twitchtracker.com sind es anhaltend mehr als 60.000 Personen, die Streams des Titels täglich verfolgen. Beim Zuschauen sieht man oft Menschen, die sichtlich verzweifeln, wenn ein einziger Fehler einen langen Aufstieg in dem Parcour-Spiel jäh beendet.

Höllisch spaßige Qual?

Doch auch als Spieler scheint so manch ein Zeitgenosse eine vielleicht in manchen Fällen etwas eigenartige Faszination entwickelt zu haben. So zum Beispiel PurpleGuy, der folgendes zu seiner negativen Steam-Rezension schreibt:

Mein Therapeut glaubt mir das alles nicht mehr.

Nun können wir nur erahnen, was genau seinen Therapeuten zweifeln lässt, doch wahrscheinlich geht es um den Hang, Only Up! immer wieder anzuschmeißen, nur um zu scheitern, sich zu ärgern und dennoch wieder zähneknirschend loszustapfen.

In Only Up! geht es so lange hoch hinaus, bis ihr einen Fehler macht und alles verliert.

Steam-User Enzyo gibt etwas mehr preis, weshalb er dem Spiel sogar einen Daumen hoch gegeben hat:

Wer ein Fan von Sachen wie Getting Over It oder AltF4 ist, wird diesen Krampf lieben! Es ist unfassbar befriedigend, wenn man weit nach oben kommt und ebenso unfassbar deprimierend, wenn man wieder tief nach unten fällt. Die Steuerung und Kollision der Hitboxen sind typisch Einfach-zu-lernen-Hart-zu-meistern. Auf jeden Fall seine 10 Kröten wert.

Möbelhäuser dürften zu den größten Fans des Titels gehören, zumindest wenn Verhaltensweisen wie die von User AliLuna zum Alltag gehören:

Schmerz, einfach nur Schmerz, habe jetzt einen Riss im Tisch.

Was ist das für ein Spiel?

Wie in Getting Over It gilt es, auf einer Art Parcours möglichst weit nach oben zu gelangen. Die Spielfigur in Only Up! ist ein kletternder Junge, der aus den Tiefen des Slums entkommen muss und dafür über verschlungene Strukturen bis weit über die Wolken kraxelt.

Wisst ihr was? Bevor wir noch weiter darüber erzählen, könnt ihr euch Only Up! ja am besten mal selbst anschauen. Wer weiß, vielleicht empfindet ihr ja auch Freude an dieser Pein!

Und, seid ihr auch schon frustriert? Spielt ihr den Titel selbst oder gehört ihr zu der zahlenmäßig überraschend starken Zuschauerschaft auf Twitch? Könnt ihr den Reiz am Selbsterleben von Only Up! oder am Zuschauen als nicht interessierter Außenstehender doch auf irgendeiner Ebene nachvollziehen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare!