Orwell - Deutsches Polit-Adventure derzeit gratis bei Humble Bundle

»Big Brother ist watching you«, zu deutsch »der große Bruder beobachtet dich«. Der ikonische Spruch aus George Orwells erschreckend treffender Zukunftsvision, dem Roman »1984«, spielt auch beim Überwachungs-Adventure Orwell vom Hamburger Entwickler Osmotic Studios eine zentrale Rolle.

Im Humble Store bekommt ihr zur Zeit einen Steam-Key von Orwell kostenlos. Um euch das Spiel zu sichern, benötigt ihr lediglich ein Humble-Konto. Fügt ihr das Spiel eurem Einkaufswagen hinzu und geht zum Checkout, könnt ihr es für 0,00 Euro »kaufen«. Kurz darauf sollte euch eine E-Mail mit dem Steam-Key erreichen.

Orwell ist wie eine Online-Plattform aufgemacht, in der ihr als Überwacher das Leben der Menschen in der modernen und von Social Media geprägten »Nation« bespitzelt. Nach einer tödlichen Bombenexplosion zu Beginn der Story startet die Regierung das Programm »Orwell«. Es soll mit tiefgreifenden Überwachungsmechanismen dabei helfen, die Schuldigen zu fassen.

Der Nation ist beinahe jedes Mittel recht, um ihr Ziel zu erreichen - da kommt ihr ins Spiel. Als Profiler habt ihr Zugang zu Informationen, müsst diese aufarbeiten, einordnen und so gegebenenfalls den Weg für harte Urteile frei machen. Doch jede überhastet getroffene Entscheidung kann schwere Konsequenzen haben, auch für Unschuldige.

Uns konnte Orwell im Test durch seine düstere Stimmung und die knallharten Konsequenzen unserer Entscheidungen überzeugen. Auch der Nachfolger Orwell: Ignorance is Strength zeigt sich als »verstörendes Zeugnis des Internetzeitalters« ganz auf der Höhe der Zeit.

George Orwells Roman 1984 war zur Veröffentlichung 1948 seiner Zeit weit voraus, obgleich er auch zeitgenössische Probleme beleuchtet. Dennoch war der Roman nie relevanter als heute, erfüllen sich doch durch Digitalisierung, Datenskandale und die oft unreflektierte freiwillige Transparanz in Sozialen Medien viele seiner Visionen von einer Zukunft, in der ein Staat alles über seine Bürger erfahren kann.

