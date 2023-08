Kostenlos bei Epic: Ab sofort gibt's eines der besten Globalstrategiespiele überhaupt geschenkt

Diese Woche werden im Epic Games Store vor allem Strategen reich beschenkt.

Die kostenlosen Spiele Im Epic Games Store sind inzwischen schon längst eine Institution: Jede Woche könnt ihr euch mindestens ein Spiel gratis abholen und für immer behalten. Einzige Voraussetzung ist ein kostenloses Konto bei Epic. Dieses Mal gibt es ein besonders wertvolles Geschenk für Global-Strategen, nämlich einen der besten Genre-Vertreter auf dem Markt.

Europa Universalis 4

1:20 Europa Universalis 4 bringt zum Release von Domination ordentlich Strategiestimmung auf

Genre: Strategie | Entwickler: Paradox Interactive | Release: August 2013 Zum kostenlosen Spiel

Das Herrschen liegt euch im Blut und ihr verwaltet mit Leichtigkeit die Wirtschaft eines ganzen Reiches? Dann solltet ihr euch jetzt vielleicht Europa Universalis 4 kostenlos sichern. Das Globalstrategiespiel gehört für uns im Nachtest zweifellos zu den besten Spielen seiner Art.

Ihr führt hier ein europäisches Land eurer Wahl durch insgesamt vier Jahrhunderte von der Renaissance in das Zeitalter der Revolutionen, und schreibt die Geschichte im besten Fall zu euren Gunsten um. Hunderte historische Ereignisse stellen euch vor immer neue Herausforderungen und verändern das Schicksal eures Reiches. Ihr nehmt Einfluss auf Politik und Wirtschaft, schließt Bündnisse und führt Kriege.

Wie für ein Strategiespiel von Paradox üblich gibt es auch noch zahlreiche kleinere und größere Erweiterungen, die euch bei Bedarf mit so viel Spielzeit eindecken, wie ihr wollt. Den letzten großen DLC testeten wir erst im April 2023.

Für wen geeignet? Wie für Spiele des Genres üblich, ist auch Europa Universalis 4 nicht sehr zugänglich gestaltet. Wer sich nicht schon mit Globalstrategie auskennt, oder sich reinfuchsen will, wird wahrscheinlich weniger glücklich werden. Doch wer komplexe Spiele mag und sich vielleicht ein wenig für Geschichte begeistert, kann hier viele Stunden Spaß haben.

Orwell: Keeping an Eye on You

1:54 Orwell - Keeping An Eye On You - Ankündigungs-Trailer - Keeping An Eye On You - Ankündigungs-Trailer

Genre: Adventure | Entwickler: Osmotic Studios | Release: Oktober 2017 Zum kostenlosen Spiel

In Orwell: Keeping an Eye on You erlebt ihr die Auswirkungen totaler staatlicher Überwachung, allerdings aus der Perspektive eines Ermittlers. Eure Aufgabe ist es hier, private Nachrichten zu durchstöbern, Anrufe abzuhören und sogar auf den Desktop potenziell verdächtiger Personen zuzugreifen. Dabei müsst ihr allerdings sorgfältig abwägen, ob ihr gefundene Informationen an eure Vorgesetzten weitergebt. Denn nicht alles ist immer so, wie es scheint.

Das nach dem Autor von 1984 benannte Spiel regt dazu an, über die Folgen und Berechtigung staatlicher Sicherheitsmaßnahmen und das oft diskutierte Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit nachzudenken. Wir merken, wie Informationen je nach Sichtweise des Betrachters vollkommen unterschiedlich interpretiert werden können.

Für wen geeignet? Wer vor schwerer Kost nicht zurückschreckt und in Spielen auch gerne viele Texte liest, bekommt hier eine spannende und emotionale Geschichte serviert.

Ist diese Woche ein Spiel für euch dabei, oder überzeugt euch weder Europa Universalis noch Orwell so richtig? Könnt ihr vielleicht einen der Titel selbst empfehlen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!