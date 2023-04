Oster Sale bei Blizzard: Gerade sind von Diablo bis Call of Duty zahlreiche Spiele reduziert

Spiele von Blizzard und Activision sind im Frühlings-Sale gerade günstig zu haben.

Über Ostern und auch noch die Tage danach könnt ihr im Battle.net ein paar gute Schnäppchen schießen. Dort läuft derzeit die Frühlingsaktion in deren Verlauf große Teile des Spieleangebots von Activision-Blizzard zu günstigen Preisen angeboten werden. In diesem Artikel geben wir euch eine Übersicht über die Aktion und empfehlen ein paar der in unseren Augen lohnenswertesten Angebote.

Wie lange läuft die Aktion?

Am 4. April 2023 ging es los Ende: Bis zum 17. April 2023 hält es an

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Die 3 besten Angebote

Auch wenn die Rabatt-Zahlen bei diesem speziellen Sale nicht über 67 Prozent steigen, gibt es trotzdem ein paar wirklich sinnvolle Angebote, die zumindest eine Überlegung wert sind. Wir haben uns drei Spiele rausgesucht, die aus der Masse hervorstechen. Bedenkt dabei auch, dass viele Spiele aus dem Battle.net nur dort verfügbar sind und nicht bei Steam oder GOG erscheinen. Außerdem sind Sales hier deutlich seltener.

1. Diablo Prime Evil Collection

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Rabatt & Preis: 20 Euro statt 60 Euro (67 Prozent reduziert)

20 Euro statt 60 Euro (67 Prozent reduziert) Zum Angebot: Diablo Prime Evil Collection im Sale

Schon im Juni erscheint mit Diablo 4 der neuste Ableger dieser ehrwürdigen Reihe. Die Vorgänger zählen dabei zu einigen der besten Action-RPGs aller Zeiten und vor allem der zweite Teil ist ein Klassiker. Wenn ihr euch vor dem Release von D4 nochmal richtig gut vorbereiten und erleben wollt, wie die Geschichte bis dahin verlaufen ist, dann lohnt sich dieses Paket auf jeden Fall. Ihr bekommt Diablo 2 in der Neuauflage sowie Diablo 3 samt des Addons Reaper of Souls für gerade einmal 20 Euro.

Den ersten Teil gibt es im übrigen nicht im Battle.net, dafür müsst ihr auf GOG vorbeischauen. Derzeit kostet das Spiel 9 Euro.

2. Call of Duty: Modern Warfare

17:06 Call of Duty: Modern Warfare - Test-Video zu Solo-Kampagne und Multiplayer

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Rabatt & Preis: 20 Euro statt 60 Euro (67 Prozent reduziert)

20 Euro statt 60 Euro (67 Prozent reduziert) Zum Angebot: Modern Warfare im Sale

Natürlich tummelt sich der Großteil der Multiplayer-Spieler derzeit wohl eher in Modern Warfare 2, das erst 2022 erschienen ist. Der Vorgänger Modern Warfare ist drei Jahre älter aber schnitt zumindest in unserem Test auch eine ganze Ecke besser ab.

Kein Wunder, immerhin zeigte sich Call of Duty hier von seiner allerbesten Seite und bot neben dem gewohnt fetzigen Gunplay auch eine durchaus mitreißende Einzelspieler-Kampagne, die mit nahbarer Spec-Ops-Stimmung glänzte, ohne die typischen CoD-Action-Einlagen zu vernachlässigen. Für gerade 20 Euro lohnt es sich daher alle mal, zumindest die Kampagne nachzuholen.

3. Crash Bandicoot 4: It's About Time

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

Genre: Jump&Run

Jump&Run Rabatt & Preis: 20 Euro statt 40 Euro (50 Prozent reduziert)

20 Euro statt 40 Euro (50 Prozent reduziert) Zum Angebot: Crash Bandicoot 4 im Sale

Als letztes noch eine etwas ungewöhnliche Empfehlung. Doch wer sich auch nur im Geringsten für Jump&Run-Klassiker erwärmen kann, sollte Crash Bandicoot 4 eine Chance geben. Das Spiel setzt die Reihe mit 23-jähriger Verzögerung fort, aber scheint in all diesen Jahren nichts von deren Stärken eingebüßt zu haben.

Wieder macht sich der Beuteldachs auf den Weg in ein durchgeknalltes Abenteuer, das euch aber mit so viel Charme und Action vor den PC fesseln wird, dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Denn darum geht es hier ja, um Zeit. Get it?

Neben unseren drei Vorschlägen gibt es im Activision-Blizzard Sale aber natürlich noch viele andere Spiele, die sich lohnen könnten. Von Modern Warfare 2, über StarCraft 2 bis hin zur Arcade-Sammlung voller Klassiker ist wirklich eine Menge dabei. Schreibt uns in die Kommentare, wofür ihr euch begeistern könnt!