Der Streamer Asmongold ist nicht nur der bekannteste WoW-Streamer der Welt, sondern auch einer der größten Kritiker von Blizzards MMO-Urgestein. Kein Wunder, dass er und seine Twitch-Kollegen von der Organisation OTK (One True King) nun ihr eigenes Online-Rollenspiel präsentieren.

Prominente Entwickler und Twitch-Streamer machen gemeinsame Sache

Bereits vor rund einem halben Jahr hat OTK angekündigt, dass die Organisation gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Notorious Studios an einem geheimen Spieleprojekt arbeitet. Zu OTK gehören prominente Twitch-Streamer wie Asmongold, Paladin-Profi Esfand und Sodapoppin, die allesamt für ihre große Expertise in MMOs wie World of Warcraft bekannt geworden sind.

Allzu passend ist es deshalb nur, dass die Gruppe jetzt gemeinsame Sache mit Notorious Studios macht: Der Entwickler besteht nämlich zum Großteil aus alten WoW-Veteranen von Blizzard wie Chris Kaleiki, Doug Frazer und Cole Eastburn, die jeweils mindestens 13 Jahre am MMORPG mitgearbeitet und wichtige Positionen bekleidet haben.

Dass Streamer und Spieleentwickler gemeinsame Sache machen, ist übrigens nichts vollkommen Neues: Bereits DrDisrespect hat vor einiger Zeit einen eigenen Shooter angekündigt, die ersten Bilder konnten aber noch nicht überzeugen:

63 4 Twitch-Stars als Entwickler DrDisrespect enthüllt Shooter - sofort gibt's Streit

So wird das neue Spiel der Ex-WoW-Entwickler

Was wird das für ein Spiel? Der Titel von OTK und Notorious trägt aktuell den Namen Project Honor - ob das bereits der endgültige Name ist oder nur ein Arbeitstitel, ist nicht bekannt. Laut Notorious Studios wird Project Honor...

...ein klassenbasiertes Online-Action-Rollenspiel sein, in dem du alleine oder mit Freunden auf Abenteuer gehen kannst, um Beute und Ressourcen zu sammeln.

Zwar soll das Spiel zahlreiche Features bieten, die man auch aus WoW kennt, etwa die Third-Person-Perspektive, Zauber, Fertigkeiten und Nahkämpfe, doch das Ganze wird einen deutlichen PvP-Fokus haben. Der Wunsch der Entwickler ist es, das World PvP aus WoW - also die Kämpfe zwischen Horde und Allianz in der Open World - zu einem eigenen Spiel zu machen. Es soll aber auch PvE-Inhalte wie Dungeons geben.

Als Klassen sind aktuell Magier, Priester und Krieger bestätigt. Den Nahkämpfer könnt ihr in den ersten Screenshots sehen - und dank Unreal Engine 5 wirkt das ganze bereits überaus schick:

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, könnt ihr euch auf der Webseite der Entwickler für den ersten Play Test anmelden, der irgendwann 2023 stattfinden soll. Echtes Gameplay, geschweige denn einen Release- oder Early-Access-Termin, gibt es aktuell aber leider noch nicht.

Habt ihr Lust auf das kommende Online-Rollenspiel von den ehemaligen WoW-Entwicklern? Oder können sie euch mit ihrem PvP-Fokus direkt gestohlen bleiben? Schreibt es uns in die Kommentare!