Schnell Durchsage: Outcast: Second Contact gibt es aktuell kostenlos im Humble Store. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, sollte aber auch genauso schnell zuschlagen, denn am 24. November 2018 um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit ist schon wieder Schluss.

Second Contact erschien gerade erst vor einem Jahr im November 2017 und ist die Neuauflage vom 1999 veröffentlichten Actionspiel-Klassiker Outcast. Im Sci-Fi-Titel strandet der Ex-Soldat und Protagonist Cutter Slade auf der Alienwelt Adelpha.

Trotz des finanziellen Misserfolgs sorgte das französische Spiel Ende der Neunziger für Aufsehen. Dafür sorgte das Open-World-Spielkonzept mit für damalige Verhältnisse schöne Voxelgrafik.

GameStar TV: PC-Klassiker wie Outcast für die nächste Generation neu aufgelegt

Trotzdem gab es in unserem Test nur eine Wertung von 67 Punkten - Outcast: Second Contact ist in erster Linie eine optisch verbesserte Neuauflage und hat kaum spielerische Verbesserungen erhalten. Nach fast 20 Jahren merkt man dann schon, dass sich das Genre der Open-World-Actionspiele weiterentwickelt hat.

Wie dem auch sei: Bei einem völlig kostenlosen Angebot kann man selbstverständlich mal vorbeischauen und je nach eigener Outcast-Erfahrung entweder ein bisschen Nostalgie erleben, oder ein Stück Videospielgeschichte nachholen. Zumal das Angebot von Humble eine DRM-freie Version umfasst.

