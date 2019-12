Entwicklerstudio Red Barrel Games hat sein neuestes Projekt auf Facebook angekündigt: The Outlast Trials wird zwar im selben unheimlichen Universum wie Outlast und Outlast 2 spielen, aber kein direkter Nachfolger der Horrorspiele werden.

In The Outlast Trials sollen Spieler in die Rollen von menschlichen Testobjekten eines mysteriösen Experiments während des Kalten Krieges schlüpfen.

Bis zu vier Spielern gleichzeitig will der Titel im Koop-Modus dabei das Fürchten lehren - allerdings soll sich das Spiel auch im Singleplayer-Modus beenden lassen. Wirklich viel ist zum neuesten Ableger der Oustlast-Reihe bisher allerdings noch nicht bekannt.

Kein VR, auch wenn's so aussieht: Das erste Teaser-Bild, das Red Barrel zusammen mit der Ankündigung veröffentlichte, zeigt Menschen mit Nachtsichtgeräten - eventuell ein Hinweis darauf, dass man sich mit diesen statt mit der aus den Vorgängern bekannten Nachtsichtkamera im Dunkeln umschauen wird. VR-Support ist nicht geplant.

Welcome to The Outlast Trials.



Set in the era of the Cold War, The Outlast Trials will allow players to face the horrors that await by themselves or with other test subjects... ?



More info: https://t.co/AYcc0Nx7Ew pic.twitter.com/NIv50kiEop