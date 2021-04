Outriders: Simpler Trick behebt nervige Matchmaking-Probleme

Outriders leidet seit seinem Launch unter einigen technischen Problemen. Darunter ist auch einer, der für sehr lange Matchmaking-Warterei sorgt. Zumindest für diesen Fehler gibt es jedoch einen kleinen Workaround - wie die Entwickler von People Can Fly persönlich verraten.

So löst ihr die Probleme

Deaktiviert Crossplay: Wie der Entwickler auf Twitter direkt selbst erklärt, ist die Lösung des Problems durchaus simpel. Denn das Matchmaking kann viel schneller klappen, wenn ihr einfach die Crossplay-Funktion in den Optionen ausschaltet.

Öffnet die Optionen von Outriders

Navigiert zum »Gameplay«-Tab

Setzt den Schalter bei »Enable Crossplay« auf »Aus«

Verlieren tut ihr dadurch zumindest aktuell nichts. Denn wegen den anfänglichen Matchmaking-Problemen deaktivierte der Entwickler die Crossplay-Möglichkeit sowieso temporär. Offenbar sorgte jedoch genau das für die langen Matchmaking-Zeiten, unter denen manche Spieler derzeit leiden.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie steht es um den Patch?

Natürlich handelt es sich dabei nur um einen Workaround und ein offizieller Patch soll in Zukunft folgen. Der wird sich jedoch direkt noch um weitere Probleme kümmern, wie etwa, dass euer Inventar gelöscht werden kann.

Mehr Informationen zu dem geplanten Update will man schon sehr bald veröffentlichen. Dann wird das Studio auch genauer erklären, welche Änderungen man noch vornehmen will.

Wie gut ist Outriders nun?

Wir haben das Spiel genauer unter die Lupe genommen und unseren Test dazu immer weiter ausgebaut. Dadurch könnt ihr schon jetzt nachlesen, wo wir Probleme sehen und was uns bereits bisher überzeugte:

336 36 Mehr zum Thema Outriders im Test: Unser Story-Fazit und eine erste Wertungstendenz

Obwohl es sich bei Outriders nicht um ein Service-Spiel handelt, soll es in Zukunft durchaus neue Inhalte geben. Die erscheinen dann aber nicht in Form von Updates, sondern gleich als großes kostenpflichtiges Addon. Wir haben bereits in Erfahrung gebracht, was der Entwickler genau plant.