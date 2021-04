Outriders: Ist kein Service-Spiel, neue Inhalte könnte dennoch kommen

Outriders bietet mit seinem Rollenspiel-System zwar die perfekten Grundlagen für ein Service-Spiel, die Entwickler entschieden sich jedoch dagegen und veröffentlichten das Spiel als gesamtes Paket, ohne Inhalts-Updates, Season Passes oder ähnliches. Das bedeutet aber nicht, dass der Loot-Shooter niemals erweitert wird.

In einem Interview mit der Webseite Forbes erklärte Bartek Kmita, Creative Director des Spiels, dass man das Spiel deswegen nicht vernachlässigen werde. Denn ihm zufolge gibt es noch viele Geschichten, die man in Outriders erzählen könne. Weiter sei das Team auch bereit, zusätzliche Inhalte zu erschaffen.

Klassische Addons statt Live-Service: Statt an kleinere und regelmäßige Content-Updates, denkt man dabei allerdings eher an größere Addons. Denn während der Entwicklung musste man zahlreiche Ideen zu den Akten legen, weil sie aus den verschiedensten Gründen keinen Platz mehr im Hauptprogramm fanden.

"Wir haben so viele Geschichten zu erzählen und Ideen, die wir uns genauer ansehen wollen, die wir einfach nicht mehr im Originalspiel unterbringen konnten. Wir sind froh darüber, in der Zukunft weitere Inhalte zu erstellen. Alles was wir machen, würde die Form von signifikanten Addons mit in sich geschlossenen Geschichten annehmen."