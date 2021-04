Outriders: Crashes verbrauchen Speicherplatz, das könnt ihr tun

Wenn ihr Outriders spielt und euch wundert, dass euer Speicherplatz plötzlich im Nirvana verschwindet, dann haben wir eine Lösung für euch. Denn das Spiel legt einen ganzen Ordner mit Fehlermeldungen an, der schon mal einige Gigabyte an Platz in Anspruch nehmen kann.

So schaufelt ihr euren Platz frei

Die Dateien die Outriders in dem genannten Ordner speichert, dokumentieren die Details von Abstürzen und sind für die meisten Spieler schlichtweg uninteressant. Entsprechend könnt ihr die einfach löschen. Mit neuen Problemen müsst ihr deswegen nicht rechnen.

Sucht den Ordner »/Benutzer/[BENUTZERNAME]/AppData/Local/Madness/Saved/Crashes« auf der Festplatte, auf der ihr auch Windows installiert habt.

Entfernt dessen Inhalt

Achtung: Entfernt wirklich nur die Inhalte des »Crashes«-Ordners. Die Dateien im »Saved«-Ordner an sich braucht ihr.

Wie groß ist der Ordner? Wie viel Platz genau ihr freiräumen könnt, ist unterschiedlich und stark davon abhängig, wie viele Abstürze ihr erlebt habt. Ein Nutzer auf Reddit erklärte etwa, dass der genannte Ordner auf seinem PC ganze 23 Gigabyte in Anspruch genommen habe. Es ist aber möglich, dass er bei euch wesentlich weniger, oder aber auch mehr Platz verbraucht.

Die technischen Probleme von Outriders

Outriders hat noch mit ein paar Problemen zu kämpfen. Mittlerweile erschien zwar der Patch 1.05, doch der sorgt bei so manchem Nutzer eher für mehr Probleme, als er löst. Besonders frustrierend ist derzeit ein Fehler, der zum Verlust eures Inventars führen kann.

Wenn ihr hingegen mit Performance-Problemen zu kämpfen habt, dann könnt ihr einen Blick in unseren Plus-Artikel werfen. In dem erklären wir euch, wie ihr die Performance verbessert und mehr FPS bekommen könnt.

Anfänglich gab es auch einige Schwierigkeiten mit dem Matchmaking, weswegen der Entwickler die Crossplay-Funktion deaktivierte. Die könnt ihr mittlerweile allerdings wieder nutzen.