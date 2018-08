Blizzard hatte bereits im Mai dieses Jahres angekündigt, Overwatch- und Call-of-Duty-Spielzeug auf den Markt zu bringen. Dazu gehören auch sogenannte Nerf Guns, die in Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Hasbro entstehen. Als erstes Kind dieser Zusammenkunft entstand Reapers Shotgun als Nerf-Pistole.

Jetzt stellte Blizzard auf Twitter die zweite Spielzeugpistole vor - das Design beruht diesmal auf der Lightgun von Overwatch-Heldin D.Va. Die neue Nerf-Lightgun erscheint 2019.

Here comes a new challenger! ?



Add https://t.co/mvJh2LSpxT’s #NerfRival Light Gun to your arsenal in 2019. pic.twitter.com/DxL6rJNRmy