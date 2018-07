Update: Der Sieger der ersten Saison der Overwatch League heißt London Spitfire. Das einzig europäische Team der Liga konnte sich gegen Philadelphia Fusion in nur 3 Maps (von möglichen 12) durchsetzen.

Damit geht nicht nur der Titel, sondern auch das Siegerpreisgeld von einer Million US-Dollar an Spitfire. Fusion geht immerhin noch mit 400.000 Dollar nach Hause.

Für Spitfires Teambesitzer Jack Etienne, Chef der E-Sport-Organisation Cloud 9, bleibt das Jahr 2018 damit äußerst erfolgreich: Neben dem Titelgewinn seiner Mannschaft in der Overwatch League konnte er mit Cloud 9 auch Anfang des Jahres jubeln. Sein CS:GO-Kader gewann als erstes US-Amerikanisches Team ein Meisterschaftsturnier in Counter-Strike: Global Offensive.

Originalmeldung: Sechs Monate und eine Saison sind wie im Flug vergangen: An diesem Wochenende findet das große Saisonfinale der Overwatch League in New York statt. London Spitfire und Philadelphia Fusion kämpfen um die Trophäe der Saison 2018 und ein Siegerpreisgeld von einer Million US-Dollar.

Das erste Match fand bereits statt und der Sieg ging an London, für den Sieg in der Best-Of-3-Serie muss ein Team allerdings zwei Partien für sich entscheiden. Am Samstag ab 22 Uhr findet die zweite Runde statt und sollte Philadelphia diese für sich entscheiden, wird um Mitternacht von Samstag auf Sonntag das entscheidende dritte Match gespielt.

Wer nachlesen will, wie diese zwei Mannschaften gegen aller Erwartungen ins Finale einziehen konnten, findet den Link zum Special unterhalb.

Overwatch League - Zwei Finalisten, mit denen keiner gerechnet hat

Für unsere Plus-Kunden gibt es außerdem einen großen Report zur Entstehung der Overwatch League, die selbst im E-Sport-Umfeld ein einzigartiges Unterfangen ist.

Overwatch League - Plus-Report: Blizzards große Wette