Stardew Valley: So sieht die perfekte Farm nach 3.300 Stunden und fast 100 Spieljahren aus

Jede und jeder, der Stardew Valley gespielt hat, weiß: in die beliebte Farming-Sim kann man eine ganze Menge Zeit stecken. So viel Zeit wie User violetswan76 aber in den Auf- und Umbau der Farm gesteckt hat, investieren allerdings die wenigsten.

Nach 98 Jahren im Spiel und 3.300 realen Spielstunden wurde kein Stein auf dem anderen belassen. Dabei ist die größte Frage der Stardew Valley Community nicht, wer Theo ist (der Name eines von violetswan76 Kindern, die anderen Namen sind ebenfalls auf den Bildern vesteckt), sondern, wie man sich diese ganze Zeit im Spiel beschäftigen kann. Dazu sagt violetswan76:

Ich habe die Perfektion irgendwo in den 60er Jahren erreicht und war schon sehr weit, bevor es das Ginger-Island-Update überhaupt gab. Ich habe schon lange davor ganze Stapel von 999 Stück von allem gesammelt. [...] Manchmal wird es mir langweilig und ich höre auf, manchmal monatelang, aber dann erfinde ich eine neue kleine Herausforderung für mich und mache mich an die Arbeit.

Das Spannende dabei: violetswan76 nutzt keine Mods und überspringt kaum Spieltage, sondern geht nach eigenen Angaben selten vor 22 Uhr ins Bett. Im Gegenteil: Oftmals fällt der Spielcharakter auch einfach irgendwann um, weil noch irgendwo gearbeitet wurde. Das sei aber nicht schlimm, weil Geld ab einem gewissen Punkt keine Rolle mehr spielte.

Habt ihr euch gefragt, was die Belohnung für 100 Prozent Spielfortschritt ist? Auch das wird im Zuge der Mega-Farm beantwortet. Es ist eine Statue der wahren Perfektion, die ihr in Mr. Qis geheimen Walnusszimmer bekommt, wenn ihr mit dem Statistik-Board interagiert. Die Statue schenkt euch jeden Tag eine prismatische Scherbe - eines der seltensten Items im Spiel,

Zum Vergleich: Wie viele Stunden habt ihr in Stardew Valley gesteckt und wie sieht eure Farm aus? Schreibt es uns in die Kommentare.