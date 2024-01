Hearts of Iron 4 und Co.: Paradox-Spiele bekommen bald eine saftige Preiserhöhung

Es wird bald teurer im Königreich Paradox - aber nicht überall.

Wie zu jedem Jahresbeginn hat der auf Strategiespiele spezialisierte Publisher Paradox im hauseigenen Forum regionale Preisanpassungen seiner zahlreichen Titel im Portfolio angekündigt. Von dieser Änderung betroffen sind aktuelle Vertreter wie Hearts of Iron 4 und Europa Universalis 4, aber auch ältere Spiele wie Age of Wonders: Planetfall.

Bei dieser Maßnahme geht es also um den Preis für den Neukauf der Paradox-Titel auf Steam und anderen Vertriebsplattformen.

Für den deutschsprachigen Raum gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir beginnen mit Ersterer und holen dann tief Luft für das Aber , einverstanden?

Alle Infos zu der jährlichen Preisanpassung

Wie Paradox schreibt, ist der Euro-Raum nicht von der jährlichen Preisanpassungen betroffen. Das ist die gute Nachricht, denn der Publisher kündigt durchaus relevante Erhöhungen an. Inkrafttreten sollen die neuen Preise übrigens zum 16. Januar 2024.

Stolze 40 bis 70 Prozent mehr werden bald etwa in den Währungsregionen THB (Thailändischer Baht), RUB (Russischer Rubel), MYR (Malaysischer Ringgit), UAH (Ukrainische Hrywnja) und ZAR (Südafrikanischer Rand) fällig. Für viele andere Regionen weltweit spricht Paradox von moderateren Erhöhungen .

Die beliebten Abos werden auch in Deutschland teurer

Und nun kommen wir zum Aber : Eine zweite, von der obigen Maßnahme losgelöste Preiserhöhung kommt auch auf deutsche Fans von Hearts of Iron 4 und Europa Universalis 4 zu.

Für diese beiden Strategiekolosse gibt es bekanntlich unzählige Zusatzinhalte. Wer sich nicht dauerhaft alle DLCs kaufen möchte, kann auch ein Abonnement abschließen, um für dessen Dauer Zugriff auf diese Spielinhalte zu haben.

Dieses Abonnement soll ab dem 16. Januar 2024 auch hierzulande teurer werden. Das kündigt Paradox in einem weiteren Forumpost an. Es werden noch keine Euro-Beträge genannt, aber ein Blick auf die baldigen Dollar-Preise für das Abo geben einen Vorgeschmack:

1-Monats-Abo: 7,99 US-Dollar statt 4,99 US-Dollar (+62 Prozent).

7,99 US-Dollar statt 4,99 US-Dollar (+62 Prozent). 3-Monats-Abo: 14,99 US-Dollar statt 13,99 US-Dollar (+7 Prozent).

14,99 US-Dollar statt 13,99 US-Dollar (+7 Prozent). 6-Monats-Abo: Das bislang mit 26,99 US-Dollar zu Buche schlagende Modell verschwindet ab dem 16. Januar 2024 gänzlich.

Bislang entsprechen die Euro-Preise 1:1 ihren Dollar-Pendants. Deshalb ist es gut möglich, dass auch die neuen Preise unverändert übernommen werden. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Warum eigentlich die höheren Preise? Die jährlichen Preisanpassungen begründet Paradox übrigens mit notwendigen betriebswirtschaftlichen Anpassung an die weltweite Inflation. Die gestiegenen Abonnement-Preise hingegen seien das Resultat der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Menge an Zusatzinhalten, die im Abo inkludiert sind.