Paradox enthüllt neues Weltraumspiel, in dem ihr physikalisch korrekt Erze im All schürft

In Starminer bastelt ihr eure eigene Flotte aus Komponenten und schürft Rohstoffe.

Paradox Arc entwickelt gemeinsam mit dem Studio Cool and Good Games das Weltraumspiel Starminer. Das ist ein Herzensprojekt zweier Entwickler, die eine detailverliebte Asteroiden-Abbausimulation bieten möchten.

Abseits von Konstruktion, Aufbau und Logistik wollen auch newton'sche Physik sowie garstige Aliens beachtet werden. Wir verraten euch Genaueres!

Was ist Starminer?

1:05 Starminer: Erzschürfen auf Asteroiden mit Realismusanspruch von Paradox

Auf der Steamseite von Starminer finden sich bereits einige Informationen. Im Kern soll sich der Gameplay-Loop aus Bau, Forschung, Bergbau, Handel, Expansion und Verteidigung aufbauen. Die Entwickler nennen es selbst ein Echtzeit-Überlebensstrategiespiel.

Ihr startet mit einem Hub-Schiff und erweitert euren Besitz von da aus fortwährend mit den gesammelten Ressourcen. Mittels der für alle Prozesse unabdingbaren Energieproduktion raffiniert ihr Erze und erweitert eure Flotte aus Schiffen und Stationen.

Realistische Physik: Basis aller Bewegungen in Starminer soll die Simulation von newton'scher Physik sein. Es wird also einiges zu lernen sein, sobald ihr die ersten Schritte in die Weite des Weltalls wagt.

Verteidigung: Komplett entspannt auf- und abbauen und herumfliegen ist hier nicht drin: Euch greifen im Laufe der Zeit vermehrt Aliens an.

Weltraumlandschaft: Der Weltraum soll laut den Entwicklern komplett in 3D umgesetzt werden. Alles, was ihr seht, existiert wirklich und ihr könnt damit interagieren. Physikalisch korrekt simuliert, versteht sich.

Wir wollen eine belohnende Lernkurve für alle Spieler bieten, die eine wahrhafte Weltraumerfahrung der nächsten Generation suchen.

Ist Multiplayer geplant? Ja, während des Early Access soll kooperativer wie kompetitiver Multiplayer hinzugefügt werden.

Wann soll Starminer erscheinen? Der Titel soll 2024 in den Early Access auf Steam starten. Laut Entwicklern soll diese Vorabphase etwa 18 Monate lang dauern, der finale Release wird also wohl irgendwann 2025 stattfinden.

Wer entwickelt Starminer? Es ist das Erstlingswerk von Cool and Good Games. Dabei handelt es sich um ein Zwei-Mann-Team, das an dem Titel zuerst seit 2015 für drei Jahren nebenberuflich gewerkelt hat. 2018 schmissen sie ihre vorherigen Tagesberufe und widmen sich seitdem in Vollzeit ihrem Herzensprojekt.

Wer ist Paradox Arc? Hinter Paradox Arc steht ein Nebenzweig des bekannten Strategie-Publishers Paradox. Dieser veröffentlicht auch Spiele von kleineren Studios, wie eben von dem besagtem Zwei-Mann-Team. Das aktuelle Portfolio findet ihr hinter diesem Link.

Und? Was meint ihr? Ist der Titel was für euch? Glaubt ihr, dass Starminer mit seinem Konzept eine Nische finden wird? Welche Hoffnungen und Erwartungen verbindet ihr mit dem Simulations-/ Strategie-, Aufbauspiel? Und was denkt ihr generell über die Titel, die Paradox Arc publisht? Mögt ihr das Portfolio? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!