Neuer Patch für Teamfight Tactics gibt euch mehr seltene Champions

Das nächste Update für Teamfight Tactics ist da und es schraubt vor allem an den Droprates. Das hat Senior Champion Designer August Browning auf Twitter bekanntgegeben. Es sei bislang zu riskant gewesen, Champions der Klasse 2 oder 3 aufzuleveln, weil sie verglichen mit denen der günstigsten und häufigsten Klasse 1 zu selten auftauchten.

Here are today's (7/1) #TeamfightTactics adjustments. Big highlight is the increase to Tier 2 and Tier 3 droprates. They're live right now!



As always, feedback is greatly appreciated. Thanks so much to everyone who's been trying out the beta! pic.twitter.com/3ZBmL27hjZ