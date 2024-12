Path of Exile 2: Das Rennen um eure Startklasse endet denkbar knapp

Ihr habt abgestimmt, mit welcher Klasse ihr im Early Access von Path of Exile 2 loslegt.

Im Early Access von Path of Exile 2 warten sechs Klassen auf euch. Die Entscheidung für euren Starter fällt offenbar schwer – logisch, immerhin bestimmt die Wahl des Charakters maßgeblich darüber, wie sich das Rollenspiel anfühlt. Und wenn ihr gleich zum Release loslegt, gibt’s natürlich noch keine ausführlichen Guides oder Vergleiche. Ihr wählt also halb blind. Spannend!

Die Klassen bringen sehr unterschiedliche Skill-Sets mit, mehr dazu lest ihr unten. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie ihr in unserer Umfrage abgestimmt habt.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Eure Favoriten und Verlierer

Gewonnen hat eure Gunst, Trommelwirbel … die Witch! Die Hexenklasse fasziniert 21 Prozent von euch mehr als alle anderen. Kein Wunder, sie ähnelt schließlich dem Totenbeschwörer aus Diablo und dass ihr den liebt, wissen wir ja schon lange. Auch die Witch beschwört sich Helfer und setzt auf dunkle Nekromantie.

Ziemlich dicht dahinter kommt der Mercenary mit 16 Prozent eurer Stimmen. Der Schütze setzt auf Armbrust und verschiedene Munitionen, darunter – natürlich – explosive Geschosse. Offenbar wollen viele von euch lieber auf Distanz zu den Monstern von Path of Exile 2 bleiben.

4:58 Path of Exile 2 will Diablo 4 herausfordern – und beginnt mit einem düsteren Intro

Autoplay

Platz 3 belegen die Unentschiedenen: 14 Prozent von euch haben noch keine Ahnung, was für eine Klasse sie zu Beginn wählen werden. Für euch haben wir einen heißen Tipp. Wenn ihr in wenigen Tagen im Charater-Editor sitzt und immer noch keine Entscheidung gefällt habt, würfelt es doch einfach aus. Passt ja perfekt mit sechs Klassen!

Zwei Klassen teilen sich ebenfalls je 14 Prozent eurer Stimmen: Monk und Sorceress. Mönche sind Nahkämpfer, Zauberinnen greifen aus der Ferne an. Beide haben Elementarkräfte und setzen auf mächtige Skill-Kombinationen.

Feuer und Gebrizzel - wer das mag, sollte sich die Sorceress anschauen.

Die beiden Verlierer folgen ziemlich abgeschlagen. Warrior kommt auf 9, Ranger nur auf klägliche 6 Prozent eurer Stimmen. Vielleicht klingen die Beschreibungen dieser beiden Klassen einfach etwas unspannender als die anderen.

Wer im Kopf mitgerechnet hat, fragt jetzt natürlich zu Recht: Wo sind die fehlenden 4 Prozent?! Die haben die Antwortmöglichkeit »Ich werde PoE2 wohl nicht spielen« gewählt. Ist ja auch valide.

Das sagt ihr in den Kommentaren

Den Top-Kommentar hat ein satanistisches Kreuzblütengewächs verfasst. brokkoli666 gehört offenbar ebenfalls zu den Unentschiedenen und schreibt:

Welche Klasse wollt ihr in PoE2 als Erstes spielen?

JA!

Dagegen übt sich GS-Leser Flooraimer in Geduld:

Werde auf den Full-Release warten. Kann mich eines kleinen Hypes allerdings nicht erwehren…

Noch ist nicht genau bekannt, wann Path of Exile 2 seinen Early Access verlässt. Die Entwickler rechnen mit mindestens sechs Monaten Vorabphase, in der es sicherlich zahlreiche Balancing-Anpassungen geben wird. Dafür winken zum finalen Release noch sechs weitere Klassen. Um euch die Entscheidung noch schwerer zu machen.

Oben verlinkt findet ihr viele weitere Infos zu den Starterklassen und zu Path of Exile 2 allgemein. Vielen Dank für eure fleißige Teilnahme an unserer Umfrage! Knapp 7.000 von euch haben eine Stimme abgegeben, was ganz klar zeigt: Das Action-Rollenspiel interessiert euch brennend. Wir bleiben natürlich dran!