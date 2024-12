»Wo ist der Loot?« - Spieler von Path of Exile 2 kritisieren fehlende Belohnungen

Einige Spieler von Path of Exile 2 sind unzufrieden mit der Ausbeute in dem Action-Rollenspiel.

Alles in allem hat Path of Exile 2 ein erfolgreiches Release-Wochenende hinter sich. Am vergangenen Freitag startete das Action-Rollenspiel in den Early Access. Trotz so mancher Server-Probleme versuchten sich in den vergangenen Tagen knapp 600.000 User bei Steam an dem bockschweren Diablo-Konkurrenten.

Und nach den ersten Stunden im Spiel sind die Fans voll des Lobes über das Gameplay. Es gibt allerdings auch einen großen Kritikpunkt, der derzeit in den einschlägigen Foren diskutiert wird.

»Fast alles macht mir Spaß, außer der Beute«

So gibt es einige Posts im Subreddit pathofexile, die sich mit der mangelnden Ausbeute in dem Action-Rollenspiel beschäftigen. Der User bl00dshooter etwa überschreibt seinen Beitrag mit: »Das neue Gameplay macht Spaß, aber warum gibt es keinen Loot in meinem Loot-Spiel?«

In dem Post schreibt bl00dshooter:

Fast alles an Poe 2 macht mir Spaß (vor allem die neue Bossmechanik), außer der Beute. Ich habe Akt 2 beendet und bis jetzt ist die Beute absoluter Müll (besonders Akt 1). Es fühlt sich an, als würde ich Ruthless spielen, was ich nicht tun will (und ich bezweifle, dass die meisten das auch wollen). Allein dadurch macht die Kampagne für mich keinen Spaß mehr.

Andere User teilen diesen Eindruck. So schreibt etwa WorldlinessLanky1898:

Tolle Grundlage für ein Spiel, jetzt müssen sie es nur noch spaßiger und belohnender machen.

Und Eques 9090 schreibt:

Das ist mein größtes Problem bislang. Ich benutze dieselbe Waffe, die ich auf Stufe 5 bekommen habe, auf Level 30.

82 Prozent der Steam-Bewertungen sind positiv

In anderen Posts wird das Problem in Memes aufs Korn genommen. Auch dort schildern User ihre Erfahrungen mit der aus ihrer Sicht schlechten Droprate in Path of Exile 2. So schreibt etwa Psarsfie die nach ganz ernst zu nehmenden Fragen:

Es gibt Loot? Ist er jetzt in diesem Raum mit uns?

Wohingegen der User Zorpheus einen Screenshot postet, der seine klägliche Ausbeute zeigt:

Und auch auf der Steam-Seite des Spiels kommentieren viele User den fehlenden Loot. Allerdings sind die negativen Kommentare derzeit deutlich in der Unterzahl. 82 Prozent der mehr als 27.000 Rezensionen des Action-Rollenspiels sind positiv.

Dennoch gibt es für Path of Exile 2 bereits jetzt einen Loot-Filter des deutschen Entwicklers Neversink, der bei den Drops die wertvollen Gegenstände herausfiltert. Eine neue Version wurde mit dem Start des Spiels in den Early Access vor einigen Tagen veröffentlicht.

Den Text zum Lootfilter findet ihr oben in der Linkbox. Dort gibt es auch eine Anleitung dazu, wie ihr die neue Version auf euren PCs installieren könnt.