Update 0.1.1c für Path of Exile 2 macht einige der schwierigsten Bosskämpfe etwas leichter

Path of Exile 2 bekommt einige wichtige Fixes und Verbesserungen.

Die wichtigsten Änderungen 2 Patch Notes

Einige Wochen nach dem Release des großen Updates 0.1.1 wurde jetzt eine neue Version von Path of Exile 2 veröffentlicht. Mit Patch 0.1.1c finden wieder einige dutzende Änderungen ihren Weg ins Action-Rollenspiel. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen und haben natürlich auch die vollständigen Patch Notes für euch.

Die wichtigsten Änderungen

Patch 0.1.1c enthält längst nicht nur Bugfixes, sondern ändert auch einige Bosskämpfe und andere Spielmechaniken:

In den Gebieten Twisted Domain und Crux of Nothingness , sowie beim Kampf gegen Olroth könnt ihr jetzt abhängig von der Schwierigkeit bis zu fünf Mal respawnen.

und , sowie beim Kampf gegen Olroth könnt ihr jetzt abhängig von der Schwierigkeit bis zu fünf Mal respawnen. Einige Maps wurden um zusätzliche Speicherpunkte erweitert.

Sollte euer Atlas keine verfügbaren Karten anzeigen, könnt ihr ihn nun mit dem Chatbefehl /ResetAtlas zurücksetzen.

zurücksetzen. Verschiedene Änderungen wurden vorgenommen, um die Steuerung mit dem Controller zu verbessern.

Ihr könnt jetzt die Namen eurer Charaktere ändern.

Auf der Seite der Fixes gibt es aber auch einiges zu vermelden:

Ihr könnt euch nicht mehr vor den Angriffen von Zarokh schützen, indem ihr euch in den Ecken der Arena versteckt.

Ein Bug wurde behoben, durch den einige Quest-Items nicht erschienen.

Mehrere Fehler im Couch-Koop wurden behoben.

Mehrere Absturzursachen wurden behoben. Das umfasst auch einen potenziellen Fix für die Probleme mit der Windows-Version 24H2.

Das sind auch schon die wichtigsten Änderungen des Updates. Die vollständigen Patch Notes gibt es auf Seite 2 des Artikels. Solltet ihr das große Update vor einigen Wochen verpasst haben, könnt ihr im obigen Artikel außerdem nachsehen, was dadurch alles geändert wurde. In der News darüber erfahrt ihr zudem, was hinter der Aufregung um das erste Path of Exile steckt und wie es dort jetzt weiter geht.