Path of Exile 2: Wir haben über 5.500 Leser gefragt, wie sie das neue Action-Rollenspiel finden

Seid ihr auch schon dem PoE2-Fieber verfallen?

Path of Exile 2 ist aktuell in aller Munde. Lange mussten Fans von Action-Rollenspielen auf diesen Release warten, jetzt ist er endlich – in Form des Early Access – da. Über eine halbe Million aktiver Spieler warfen sich auf Steam am 8. Dezember 2024 in die Schlacht.

Seitdem wurde dieser Rekordwert zwar nicht wieder gebrochen, trotzdem spielen aktuell jeden Tag um die drei- bis vierhundertausend Spielerinnen und Spieler Path of Exile 2. Höchste Eisenbahn, um euch endlich nach eurer Meinung zu fragen.

Und was sollen wir sagen? Nach über 5.500 Stimmen ist die kurze Antwort: PoE2 haut euch komplett aus der Rüstung. Die lange Antwort kommt jetzt.

So habt ihr abgestimmt

Das Stimmungsbild ist schon auf den ersten Blick sehr eindeutig. Über die Hälfte aller Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer stimmte für sehr gut :

Weitere 27 Prozent wählten die zweitbeste Antwortoption gut . Das macht genau 80 Prozent glückliche oder sehr glückliche Path-of-Exile-2-Freunde. Nur jede oder jeder fünfte ist nicht komplett glücklich. Die meisten der Unglücklichen sind aber eher neutral eingestellt, als wirklich unzufrieden mit dem Spiel.

Das sagt ihr

In den Kommentaren unter der Umfrage finden sich natürlich allerlei ausführliche Wortmeldungen. Bei 145 Kommentaren können wir nicht alle davon hier niederschreiben, weswegen wir eine kleine Auswahl getroffen haben.

So lobt Shemyaza etwa:

Ich habe nahezu alle Spiele dieses Genres seit Diablo vor knapp 30 Jahren gespielt. Path of Exile, Diablo 2 (inkl. Resurrected) und Grim Dawn waren bisher meine Favoriten. Aber selbst im Early Access hat PoE 2 bereits alles, damit es mein neues Lieblingsspiel dieser Art ist. Die Mechanismen wurden gegenüber PoE sinnvoll überarbeitet. Ich mag vor allem das neue Skill-System inkl. der Entfernung der Items mit Verlinkungen. Mir gefällt auch die gemächliche Geschwindigkeit. Im Vorgänger ist man ja quasi über die Maps geflogen, hier geht halt alles etwas langsamer zu. Den Schwierigkeitsgrad empfinde ich als angenehm. Es ist kein Dark Souls, und das ist auch gut so, aber trotzdem ist und bleibt es streckenweise herausfordernd, sodass man auf seine Skillung und Ausrüstung achten muss. Und dann natürlich noch die Grafik, die Animationen, der Stil, der Sound und die Musik. So geht Dark Fantasy in Perfektion. Ich freue mich jedenfalls schon wahnsinnig auf die restlichen drei Akte und die weiteren sechs Klassen. Selten habe ich ein Spiel im Early Access erlebt, das sich von Beginn an dermaßen klasse anfühlt. Richtig tolle Arbeit, GGG!

24:29 Path of Exile 2 ist (fast) genau, was sich Maurice gewünscht hat

Autoplay

Geralt_80 steigt als Neuling in Path of Exile 2 ein und hat Folgendes zu berichten:

Ich als PoE Neuling habe mir zum Release das Spiel gekauft. Grafik, Sound, Atmosphäre sind grandios. Ich gebe aber zu, das ich schon viel Youtube Guides schaue, um in das Spiel zu kommen. Die Mechaniken sind teilweise schon sehr komplex. Was ich noch nicht ganz verstehe (was der Sinn ist) das man sich Items quasi »hochzieht/hochlevelt« anstand sie einfach zu finden und noch zu optimieren. Aber gut, das scheint ja so ein Alleinstellungsmerkmal des Spiels zu sein?

Wie dem auch sei spiele ich einen Krieger. Bin jetzt Lvl 25 und in Akt 2 nach etwa 21 Stunden. Habe teilweise schon zu knabbern an den Bossen und Resistenzen scheinen ja auch wichtig zu sein. Spaß macht es, das ich derzeit nichts anderes spiele nebenbei spricht für PoE II. Bin mal gespannt, wie weit ich als absoluter Anfänger komme und motiviert bleibe.

ArkhanTheBlack sieht das Ganze weniger euphorisch:

Bin etwas zwiegespalten. Fand das herausfordernde Gameplay lange Zeit durchaus erfrischend, musste aber dann beim Endboss von Akt 2 nach 30+ Toden doch kapitulieren. Auch weil Grinden kaum was bringt, weil man einfach keinen gescheiten Loot bekommt. Viele behelfen sich mit Trade, aber das ist für mich irgendwie wie Cheaten und kommt daher für mich nicht infrage. Und ich bin halt eigentlich für Build-Diversität da und nicht für 2 - 3 Meta-Builds und Trade-to-Win. Unabhängig davon lässt Story und Level-Design doch schwer zu wünschen übrig, auch wenn Gameplay, Grafik und Boss-Design sicher zum besten gehört, was das Genre zu bieten hat. Ich probier's daher nochmal, wenn das Spiel aus dem Early Access raus ist und mehr am Balancing geschraubt wurde. Für jetzt bin ich erst mal raus und hab das Spiel wieder deinstalliert.

Das war jetzt die lange Antwort auf das Umfrageergebnis. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon mit Path of Exile 2 angefangen? Oder wartet ihr, wie viele andere in den Kommentaren, auch lieber auf den richtigen Release, zu dem das Action-Rollenspiel dann kostenlos für alle spielbar sein wird? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.