Path of Exile behebt sein größtes Problem mit Vulkan-Update

Grinding Gear Games hat Path of Exile gut zwei Wochen vor dem Start der neuen Liga mit einem riesigen Update versorgt.

Ab sofort unterstützt das Action-RPG die Grafik-Schnittstelle Vulkan. Ersten Tests zufolge bringt das eine deutliche Besserung für die regelmäßigen fps-Drops und Leistungsschwankungen mit sich.

In einem ausführlichen Forenbeitrag erklären die Entwickler, wie die neue Vulkan-API für eine deutlich konsistentere Leistung als der DirectX-11-Renderer sorgen soll:

"In den letzten Jahren haben wir die Menge an Multithreading erhöht, die von der Path of Exile-Engine verwendet wird, wodurch wir moderne CPUs mit vielen Threads (logischen Kernen) besser nutzen können. Aufgrund des von uns verwendeten dynamischen Shader-Systems treten Shader-Uploads während des gesamten Spiels häufig auf und können derzeit das gesamte Spiel zum Stillstand bringen, wenn sie auftreten.



In unserem DirectX11-Backend werden Shader-Uploads in den Hintergrund-Threads ausgeführt, aber der Grafiktreiber (AMD / Nvidia / Intel) verarbeitet sie, bevor die GPU sie verwenden kann. Dies geschieht in eigenen Threads, die bei hoher CPU-Auslastung ausgehungert werden können. In diesem Fall scheint die Treiberverarbeitung im Haupthread zu erfolgen, was zu Verzögerungen führt. Ironischerweise macht das zusätzliche Multithreading, das wir im Laufe der Jahre hinzugefügt haben, dieses Problem noch schlimmer, da es die gesamte CPU-Auslastung erhöht (um schnellere Bildraten zu erzielen).



Zum Glück kommt hier Vulkan ins Spiel. Neben vielen anderen Verbesserungen können Sie mit dieser Rendering-API alles in Funktionsaufrufen ausführen, über die wir die volle Kontrolle haben, sodass wir diese unkontrollierbaren Blockierungen des DirectX11-Grafiktreibers vollständig vermeiden können."