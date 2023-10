Gandalf der Graue riet einst Captain Picard dazu, den Job auf der Enterprise nicht anzunehmen

Patrick Steward ist als Captain Picard außerordentlich bekannt, und beliebt.

Bis heute ist Patrick Stewart für seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard verschiedenen Star-Strek-Serien und -Filmen bekannt, für Fans zählt seine Figur zu den wichtigsten Personen des Star-Trek-Universums. Doch hätte der Schauspieler dem Urteil eines Freundes getraut, hätte er diese für seine Karriere zweifellos bedeutsame Rolle vielleicht abgelehnt. Das verrät Stewarts neue Biografie, wie Gamesradar berichtet.

Du solltest das nicht tun

Vor seinem ersten Auftritt in Star Trek im Jahr 1987 hatte Patrick Stewart vor allem Shakespeare-Figuren auf der Theaterbühne verkörpert, während er in Film und Fernsehen nur kleinere Rollen übernommen hatte. Da Stewart jedoch schon zuvor häufig Führungspersönlichkeiten gespielt hatte, schien er für die Rolle des Captain Picard sehr gut geeignet.

Wie der Schauspieler aber nun in einer neu erschienenen Biografie verrät, war aber einer seiner Freunde nur wenig begeistert: Ian McKellen, der heute durch seine Rolle als Zauberer Gandalf in der Herr-Der-Ringe-Trilogie weltbekannt ist, riet ihm nachdrücklich davon ab, in der Serie mitzuspielen. Schließlich hätte er doch noch so viel wichtige Theaterarbeit , die er nicht wegen der Fernsehserie wegwerfen solle.

3:02 Star Trek: Picard schickt in Season 3 alte Helden in neue Weltraum-Abenteuer

Zwar vertraut Stewart laut seiner Biografie, was die Schauspielerei angehe nur wenigen Leuten mehr als McKellen. Letztendlich hörte er aber nicht auf seinen Schauspieler-Kollegen, und bekam so wohl eine der wichtigsten und ikonischsten Rollen seiner Karriere.

Von 1987 bis 1994 spielte er die Rolle des Captain Picard in der Serie Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert. Später trat er außerdem in drei Star-Trek-Kinofilmen auf und kehrte 2020 überraschend ein weiteres Mal in der Serie Star Trek: Picard zurück, die erst 2023 ihre wahrscheinlich letzte Staffel bekam.

Inzwischen hat Ian McKellen laut Stewart auch zugegeben, damals falsch gelegen zu haben. Wie sagt auch Gandalf? Selbst die ganz Weisen können nicht alle Absichten erkennen. Und Patrick Stewart wahr es wohl bestimmt, die Rolle von Captain Picard zu verkörpern.

Ist für euch Captain Picard auch untrennbar mit Patrick Stewart verknüpft? Oder könntet ihr euch auch einen anderen Schauspieler vorstellen, der die Rolle des Captains der Enterprise verkörpern könnte? Und habt ihr auch die relativ neue Serie Star Trek: Picard gesehen? Wie gefiel euch die Rückkehr von Stewarts ikonischer Figur? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!