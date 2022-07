PC Game Pass: Jetzt kommt nochmal richtig hochkarätiger Juli-Nachschub!

Die riesige Spielbibliothek des PC Game Pass wächst weiter: Nachdem diesen Monat bereits einige coole Spiele ihren Weg in den Abo-Service gefunden haben, holt Microsoft nun zum nächsten Schlag aus.

Zum Ende des Monats Juli kommen erneut sechs neue Spiele in den Game Pass - welche das sind, verraten wir euch in diesem Artikel. Die Spiele, die bereits diesen Monat erschienen sind, findet ihr hingegen hier:

Noch mehr neue Spiele für den Juli 2022

As Dusk Falls (19. Juli 2022): Das storylastige Adventure ist mehr interaktiver Film als Spiel, denn bis auf Story-Entscheidungen und einige Quick-Time-Events bekommt ihr hier nicht viel zu tun - ähnlich wie in Detroit: Become Human oder den Telltale-Spielen.

Die wirklich dramatische Geschichte, die mehrere Jahrzehnte umspannt und mit einem missglücktem Einbruch beginnt, bietet zudem einen ziemlich speziellen Grafikstil, bei dem echte Schauspieler digitalisiert wurden - seht ihn euch im eingebetteten Trailer an.

Sins of a Solar Empire: Rebellion (21. Juli): Das 4X-Strategiespiel, in dem ihr ein Weltraumimperium mit Diplomatie und Kriegen zur Herrschaft über das Universum führt, ist auch zehn Jahre nach Release noch einen Blick wert, wenn ihr Weltraumstrategie mögt.

Watch Dogs 2 (21. Juli): Das Hacker-Abenteuer bietet all das, was man von einer Ubisoft-Open-World erwarten kann. Eine massive Spielwelt, unzählige Nebenaufgaben und -aktivitäten sowie eine spannende Story, in dem ihr den Hack des Jahrhunderts vollbringen müsst.

Ob das Watch Dogs 2 das Richtige für euch sein könnte, erfahrt ihr im Test:

MotoGP 22 (21. Juli): Auch die aktuell beste Motorrad-Rennsimulation wird Teil des Game Pass. Über 120 Fahrer und über 20 verschiedene Strecken erwarten euch auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

Torment: Tides of Numenera (21. Juli): Der großartige Nachfolger zu einem der besten Story-Spiele aller Zeiten. Genau wie im Vorgänger Planescape: Torment müsst in Torment: Tides of Numenera sehr viel Text aufsaugen, werdet aber mit einer ausgezeichneten Rollenspiel-Geschichte belohnt.

Hinweis: Torment: Tides of Numenera lässt sich auf dem PC nur per Streaming spielen, auf der Konsole ist eine richtige Installation hingegen möglich.

Inside (29. Juli): Das zweite Spiel der Limbo-Macher setzt wieder auf das selbe Spielprinzip: Ihr übernehmt in diesem Puzzle-Plattformer einen Jungen, müsst zahlreiche Umgebungsrätsel lösen und tödlichen Fallen und Gefahren entkommen.

Noch mehr Spiele im Game Pass

Falls euch von den neuen Spielen keins so richtig gefallen hat - kein Problem! Werft einen Blick in unseren riesigen Überblick, in der wir alle verfügbaren Spiele für euch nach Genre sortiert aufgelistet haben. Und das deutlich übersichtlicher als in der Game-Pass-App.