Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Mai 2023

Das sind die neuen Spiele für den Xbox Game Pass im Mai 2023.

Das Angebot des Xbox Game Pass unterliegt auch im Mai 2023 stetigem Wandel. Es wandern neue Spiele in die virtuelle Bibliothek und einige verlassen die digitalen Reihen. Bereits hinzugekommen ist der neue Arkane-Titel Redfall, der in unserem Test aber leider enttäuscht. Später im Monat folgt immerhin noch ein vielversprechender Titel für Fans von Aufbauspielen und Wirtschaftssimulationen: Railway Empire 2.

Solltet ihr den Aufbautipp Before We Leave oder den Strategieklassiker Hearts of Iron IV noch ohne weitere Kosten nachholen wollen, solltet ihr das bis zum 15. Mai erledigt haben. Dann fliegen beide Titel wieder aus dem Game Pass.

Railway Empire 2

Fans von Eisenbahnen müssen sich den 25. Mai rot im Kalender anstreichen.

Genre: Wirtschafts-/Aufbausimulation | Entwickler: Gaming Minds Studios | Release: 25. Mai 2023 | Im Game Pass ab: 25. Mai 2023

Mit Railway Empire 2 erwartet euch der in allen Belangen erweiterte Nachfolger vom Anfang 2018 erschienenen Railway Empire. In unserer Preview waren wir bereits sehr angetan und versprechen uns einen würdigen Nachfolger für eines der besten Spiele rund um den Aufbau gewaltiger Schienennetze.

Weitere neue PC-Spiele im Mai 2023

Ab 2. Mai

Redfall (Koop-Shooter der Dishonored-Macher rund um die Jagd auf Vampire)

Ab 4. Mai

Ravenlok (Action-Adventure in einer bunten Fantasy-Welt)

Ab 09. Mai

Shadowrun Trilogy (isometrisches Cyberpunk-Rollenspiel)

05:17 Shadowrun: Hong Kong - Test-Video zum genial erzählten Taktik-Rollenspiel

Ab 11. Mai

Fuga: Melodies of Steel 2 (Rollenspiel mit taktischem Kampfsystem)

Ab 30. Mai

Farworld Pioneers (Bunter Genre-Mix in Pixel-Optik)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai 2023

Ab dem 15. Mai sind folgende Titel nicht mehr über den Game Pass spielbar:

Wenn ihr euch für das gesamte Angebot des Game Pass interessiert, findet ihr hier eine vollständige Übersicht:

Was steckt im Game Pass? Xbox Game Pass: Liste aller PC-Spiele 2023 nach Genre von Géraldine Hohmann

Habt ihr diesen Monat einen Favoriten unter den bisher bekannten Mai-Neuzugängen im Xbox Game Pass für PC? Oder nutzt ihr vielleicht die letzte Chance, eines der Spiele nachzuholen, die bald nicht mehr im Abo verfügbar sind? Denkt daran, ihr könnt sie bei Microsoft auch mit einem Rabatt kaufen, solange sie noch im Game Pass stecken.