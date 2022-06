PC Game Pass: Alle neuen Spiele im Juni 2022

Sommerzeit ist Zockerzeit, zumindest wenn es nach dem PC Game Pass geht. Der fährt direkt zum Start in den Juni 2022 mehrere spannende Titel auf, die ihr ohne Aufpreis im Abo bekommt. Mit Assassin's Creed: Origins wandert ein weiterer großer Ubisoft-Name in die Bibliothek und natürlich gibt’s noch einiges mehr.

Üblicherweise gibt Microsoft am Anfang des Monats nur einen Teil der Neuzugänge bekannt, ihr dürft also fest damit rechnen, dass demnächst noch weitere Angebote auftauchen. Wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden! Zu unserer gigantischen Gesamtliste mit allen enthaltenen Titeln geht es hier entlang:

Assassin’s Creed Origins

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: 27. Oktober 2017 | Im Game Pass ab: 7. Juni 2022

Assassin’s Creed Origins markierte einen Neustart für die Serie. Neue Rollenspielelemente, eine riesige Open World mit viel Abwechslung und neue spielerische Freiheiten machen den zehnten Teil unter Fans sehr beliebt. Das Alte Ägypten mit riesigen Pyramiden, sengender Wüste, grünem Nildelta und dem Mittelmeer dürft ihr ab Juni auch mit dem PC Game Pass bereisen. Plant auf jeden Fall viel, viel Zeit dafür ein, denn die Welt lädt zu langen Erkundungstouren ein.

Die Story um das Liebespaar Bayek und Aya (die ihr beide steuert, auch wenn Bayek die meiste Spielzeit bekommt) hält ein paar richtig starke, emotionale Momente parat. Und nicht zuletzt lernen wir auch mehr über den mysteriösen Ursprung des Assassinen-Ordens! Nur die Gegenwartsgeschichte hat uns im Test nicht so richtig überzeugt. Aber dafür gibt es in der Antike umso mehr zu entdecken:

Weitere neue PC-Spiele im Game Pass im Juni 2022

Ab 1. Juni

For Honor: Marching Fire Edition: Enthält sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung Marching Fire. Ihr wählt aus einem riesigen Charakter-Pool aus, welchen Kämpfer ihr in der Schlacht steuert und duelliert euch dann mit anderen Spielern im PvP. Viele Customization-Möglichkeiten, um eure Helden schick zu gestalten.

Ab 2. Juni

Ninja Gaiden: Master Collection: Hier stecken drei einzelne Titel aus der Ninja-Gaiden-Reihe drin, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, allerdings ohne Online-Multiplayer. Dafür mit vielen Kampftechniken, die ihr meistert.

Ab 7. Juni

Disc Room: Cartoon-Gesplatter, in dem ihr nach typischer Roguelike-Manier immer und immer wieder sterbt, bis ihr die knackigen Level bezwingt.

Spacelines from the Far Out: Management, Weltraum, 60er Jahre und Koop – wenn euch diese Schlagwörter kitzeln, dann schaut euch das Spiel mal an. Erscheint direkt zum Release im Game Pass.

Chorus: Rasanter Weltraum-Shooter mit beeindruckend schöner Grafik und packender Story. Fällt allerdings recht kurz aus, etwa 10 bis 15 Stunden, wenn ihr alles mitnehmt und euch etwas Zeit lasst.

Diese Spiele verschwinden bald aus dem PC Game Pass

Ab 15. Juni 2022 nicht mehr im Abo verfügbar:

Achtung, Xbox Showcase: Am Sonntag, 12. Juni 2022 um 19 Uhr steht ein Showcase von Microsoft und Bethesda an. Wir hoffen natürlich auf neue Infos zum kürzlich verschobenen Starfield, aber höchstwahrscheinlich gibt’s auch spannende Ankündigungen für den Game Pass. Schaltet also ein oder lest bei uns die Zusammenfassung!

Ist diesmal schon was passendes für euch dabei? Wartet ihr gespannt ab, was beim Showcase gezeigt wird? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!