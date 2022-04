Neue PC-Releases: Diese Woche kommen Aufbau- und Simulationsfans auf ihre Kosten

Eine neue Woche, zahlreiche neue Spiele: In der Woche vom 11. bis 17. April erwarten euch einige Titel, die unterschiedlichste Geschmäcker ansprechen. Große AAA-Releases bleiben zwar aus, aber das macht überhaupt nichts, wenn ihr euch für Aufbauspiele oder Simulationen interessiert.

Das Spielebuffet ist vielseitig: Kriegt ihr nie genug von Anno 1800? Dann freut euch auf den neuen DLC Keim der Hoffnung. Repariert ihr gerne Autos? Eine Simulation macht euch zum Mechaniker. Oder macht ihr gerne Sachen kaputt? Selbst dann geht ihr nicht leer aus.

Highlight der Woche: Anno 1800 - Keim der Hoffnung

Genre: Aufbauspiel | Plattform: PC | Entwickler: Ubisoft Mainz | Release-Termin: 12. April 2022

Wie groß ist eure Stadt in Anno 1800 mittlerweile? Nach ziemlich genau drei Jahren dürftet ihr jede Gasse, jeden Einwohner und jeden Baum auswendig kennen. Aber genau das ist der Zauber von Anno: Es gibt trotzdem noch viel zu tun! In wenigen Tagen wächst der Umfang des Aufbaugiganten erneut an. Dann erscheint nämlich der erste DLC der Season 4 namens Keim der Hoffnung .

Was bringt der DLC? Keim der Hoffnung erlaubt euch den Bau riesiger Landsitze, auf denen ihr landwirtschaftliche Güter produziert. Das neue Düngemittel sorgt dafür, dass die Produktivität eurer Felder noch weiter gesteigert wird. Die Neuerungen dürft ihr in dem brandneuen Szenario Der silberne Käfig ausprobieren, in dem ihr ein Silbergeschäft trotz mittelprächtiger Witterunsbedingungen aufziehen müsst.

41 25 Preview Exklusive Infos zu Season 4: "Unsere DLC-Philosophie hat sich geändert"

Car Detailing Simulator

Genre: Simulation | Plattform: PC | Entwickler: Games Incubator | Release-Termin: 13. April 2022

Eine Schraube hier, ein Kabel da, schon ist das Auto repariert. Na gut, ganz so einfach läuft die Tätigkeit eines Automechanikers nicht ab. Das beweist euch ab dem 13. April auch der Car Detailing Simulator, in dem ihr eure ganze Aufmerksamkeit der Instandsetzung beschädigter Vehikel widmet.

Egal ob Oldtimer oder moderner Schlitten, euch erwarten unterschiedlichste Aufgaben rund um den vierrädrigen Gefährten. Übrigens ist der Car Detailing Simulator auch einer unserer Spiele-Geheimtipps dieses Monats. Welche anderen Titel ihr ebenfalls nicht übersehen solltet, erfahrt ihr hier:

7 8 Steam, Epic und Co.: Unsere Spiele-Geheimtipps im April 2022

Weitere spannende PC-Releases vom 11. bis 17. April

Abseits dieser zwei Spiele gibt es natürlich noch weitere Titel, die in den kommenden Tagen das Licht der digitalen Welt erblicken. Welche das sind, erfahrt ihr in unserem Schnelldurchlauf!

Dienstag, 12. April

Dungeon & Burglar: Als wagemutiger Abenteurer dringt ihr in Dungeons ein, um wertvolle Schätze abzustauben. Der Weg zum Ziel ist aber äußerst knifflig, denn euch stellen sich fiese Fallen und noch fiesere Monster in den Weg. Der Twist: Ihr könnt nicht angreifen, nur laufen!

Astral Ascent: Ein in 2D-Grafik gehaltenes Rogue-lite, in dem ihr einen von vier Helden steuert, die über sehr unterschiedliche Persönlichkeiten verfügen sollen. Euer Ziel ist das Besiegen von 12 Bossgegnern, die euch an der Flucht aus dem Garten hindern.

Mittwoch, 13. April

Lumencraft: Top-Down-Shooter mit Basisbau, garniert mit einer zerstörbaren Umgebung. Klingt abgefahren? Dann solltet ihr dem Titel eure Aufmerksamkeit schenken.

Donnerstag, 14. April

Ghostlore: Ein Action-Rollenspiel, in dem ihr Monster bekämpft, die aus der südostasiatischen Folklore stammen. Soll laut Entwicklerangaben von Klassikern wie Diablo 2 und Titan Quest inspiriert sein.

Crimesight: Ein Mystery-Simulationsspiel mit PvP-Komponente. Zwei hochentwickelte KIs kämpfen auf digitaler Eben gegeinander, um die Welt zu retten oder sie ins Chaos zu stürzen. Ihre Namen: Sherlock und Moriarty.

ABRISS: Der Name ist Programm, denn in dieser physikbasierten Zerstörungs-Orgie baut ihr zunächst selbst Strukturen, nur um diese kurze Zeit darauf gegen andere Bauwerke krachen zu lassen und den spektakulären Einsturz zu genießen. Das Motto des Spiels: Baue, um zu zerstören!

Haben wir eine für euch wichtige Neuerscheinung vergessen? Dann nennt sie uns in den Kommentaren und wir aktualisieren diese Liste umgehend.