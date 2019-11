Am 19. November startet in mehreren Ländern (unter anderem bei uns in Deutschland) Stadia, ein Streaming-Portal für Spiele von Google. Das Versprechen: Ganz ohne Download, Installation oder leistungsstarke Hardware aktuelle Titel am PC oder TV spielen. Was das kostet, welche Internetverbindung man braucht und alle weiteren Infos zum Start, findet ihr in unserem FAQ zu Google Stadia.

Aber natürlich stehen diese Woche auch viele neue klassische PC-Spiele ins Haus: Nach vielen Verschiebungen und dem Drama rund um die Epic-Exklusivität, erscheint nun endlich Shenmue 3 - die lang erwartete Fortsetzung der Kampfkunst-Lebenssim aus Japan.

Am Mittwoch folgt mit Automation Empire ein neues Strategiespiel, das vor allem Fans von Factorio, Kubifaktorium oder Satisfactory ansprechen dürfte. Dabei dreht sich alles um den cleveren Aufbau um die Vernetzung von Fabriken, Minen, Farmen und Kraftwerken.

Geister-Wölfe & Attentäter

Ein Geheimtipp aus Deutschland erwartet euch am Freitag: Lost Ember ist ein Erkundungs-Action-Adventure mit toller Optik und entspanntem Gameplay zum Abschalten und Genießen, das an Spiele wie Journey oder Firewatch erinnert. Als Geister-Wolf sind wir dabei auf den Spuren der untergegangenen Zivilisation auf der Spur und schlüpfen in die Rolle anderer Wildtiere.

Shooter-Fans können Ende der Woche außerdem in Sniper Ghost Warrior: Contracts die verschneiten Berge Sibiriens unsicher machen und als Scharfschütze wichtige Zielpersonen ausschalten. Eine Liste aller Spiele-Releases der Woche findet ihr hier:

Dienstag, 19. November

Mittwoch, 20. November

Automation Empire (Industrie-Aufbau im Stil von Factorio & Satisfactory)

Donnerstag, 21. November

Freitag, 22. November