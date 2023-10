Ein vor 13 Jahren gescheiterter Harry-Potter-Konkurrent wird jetzt zur Serie auf Disney Plus und so teuer wie Star Wars

Ab dem 20. Dezember 2023 auf Disney Plus: Die neue Fantasy-Serie basierend auf den Percy-Jackson-Romanen. Bildquelle: Disney

Disney will sich Harry Potter vorknöpfen und lässt sich das so einiges kosten: Der Mäusekonzern widmet Percy Jackson eine neue TV-Serie, mit einem Budget von bis zu 15 Millionen US-Dollar pro Folge! 2013 sollte die beliebte Fantasy-Reihe ein ähnliches Kunststück im Kino vollbringen, scheiterte aber letztendlich an den eigenen Ambitionen.

Griechische Gottheiten sind real und unter uns

Was hat es mit Percy Jackson auf sich? Percy Jackson basiert auf den gleichnamigen Fantasy-Romanen des Autors Rick Riordan. Die Story lässt sich eigentlich ganz kurz und knapp zusammenfassen: Ein Junge namens Percy stellt fest, dass in unserer Welt griechische Gottheiten real sind und sich so gerne gegenseitig bekriegen, wie es uns die Mythologie beigebracht hat.

Percy stammt ebenfalls von einem Gott ab - Poseidon und soll nun einen Konflikt zwischen dem Olymp und den Titanen unter der Führung von Kronos verhindern. Im Verlauf seines Abenteuers verschlägt es ihn in das Camp Half Blood, wo Halbgötter für ihren Kampf gegen bösartige Kreaturen ausgebildet werden. Dabei lernt Percy neue Freunde, wertvolle Verbündete, aber auch Feinde kennen.

Einen richtigen Trailer gibt es zwar noch nicht, aber dafür einen ersten Teaser:

1:33 Percy Jackson ist im ersten Trailer zur neuen Fantasy-Serie auf Disney Plus zurück

Was ihr zu Release, Cast und Budget wissen solltet

Wann startet die Fantasy-Serie bei Disney Plus? Am 20. Dezember 2023 geht es mit Percy Jackson auf Disneys hauseigenen Streamingdienst los. Weitere Bilder zeigen die Nachwuchs-Darsteller Walker Cobell (Percy Jackson), Leah Jeffries (Annabeth Chase) und Aryan Simhadri (Grover Underwood) in ihren Rollen:

Zuvor gab es außerdem Bilder von weiteren Cast-Mitgliedern - wie zum Beispiel Lance Reddick (Zeus), Toby Stephens (Poseidon), Jay Duplass (Hades) oder Adam Copeland (Ares):

Ein stolzes Budget für acht Folgen: Die erste Staffel von Percy Jackson setzt sich aus insgesamt acht Episoden zusammen und jede davon hat Disney zwischen 12 und 15 Millionen US-Dollar gekostet - wie Variety erfahren haben will. Zum Vergleich: Damit ist Percy Jackson genauso teuer wie die Star-Wars-Serie The Mandalorian.

Der erste Kino-Anlauf scheiterte grandios

Percy Jackson gab’s schon mal im Kino: Falls Percy Jackson irgendwo bei euch klingelt: Ja, die Fantasy-Reihe lief schon mal 2010 und 2013 im Kino. Damals versuchte 20th Century Fox an den Erfolg von Harry Potter anzuschließen, was aber nicht so recht gelingen wollte. Bei Metacritic kommt der erste Film gerade mal auf eine Durchschnittswertung von 47 Punkten, der zweite Teil schneidet mit 39 Prozent sogar noch schlechter ab.

Fans der Bücher und sogar der Autor selbst kritisierten an den Kinofilmen vor allem, dass das Leinwandgeschehen seiner Vorlage nicht gerecht wird. Teilweise wurden wichtige Teile signifikant abgeändert oder sogar komplett ausgelassen. Außerdem bemängelte man die mauen Effekte, hinter denen übertriebene Sparmaßnahmen gesteckt haben sollen.

2:31 Percy Jackson: Trailer zur 2013 erschienenen Kino-Fortsetzung

Letztendlich konnten die Percy-Jackson-Filme nie an den Erfolg von Harry Potter anschließen und jetzt wagt sich Disney mit der neuen Serie eben an einen zweiten Versuch. Ob das gelingt, erfahren wir spätestens zum 20. Dezember 2023 auf Disney Plus.

Seid ihr Fans der Percy-Jackson-Bücher und wenn ja, was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Fantasy-Serie für Disney Plus? Wie gut haben euch die Filme gefallen und was würdet ihr daran kritisieren? Welche Fantasy-Reihe würdet ihr gerne mal als Film oder TV-Serie sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!